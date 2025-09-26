Jera On Air: erste Bandwelle für 2026 angekündigt

Frisch von der äußerst erfolgreichen 31. Festival-Ausgabe erholt, bereitet sich die Jera On Air-Crew bereits auf 2026 vor. Vom 25. bis 27. Juni wird das kleine Dorf Ysselsteyn im Süden der Niederlande, und direkt hinter der Grenze gelegen, erneut zum Epizentrum für Punk-, Hardcore- und Metalcore-Fans aus der ganzen Welt.

Die erste Bandwelle setzt den Ton mit Schwergewichten wie The Offspring, Papa Roach, Rise Against und All Time Low, die das Line-Up anführen. Mit zwanzig enthüllten Bands nimmt das größte alternative Festival der Benelux-Region ab sofort richtig Gestalt an und bereitet sich auf eine legendäre 32. Ausgabe vor.

Ebenfalls zum Line-Up gehören Pennywise, Bury Tomorrow, Wargasm, Thrown, Malevolence, Ignite, Gridiron, Magnolia Park, Distant, Mouth Culture und Jaya The Cat, neben The Menzingers, Get The Shot, Desolated, Imminence und Ho99o9.

Schaut euch dazu das offizielle Jera On Air 2025 Aftermovie an!

Globale Ikonen betreten die Bühne!

The Offspring, eine der ikonischsten Punkrock-Bands aller Zeiten, werden Jahrzehnte voller Hits zum Jera On Air bringen. Mit über 40 Millionen verkauften Alben, Milliarden von Spotify-Streams und Klassikern wie Pretty Fly (For A White Guy), Self Esteem und The Kids Aren’t Alright, liefern sie mit ihren energiegeladenen Live-Shows immer ab.

Papa Roach werden einen Circle Pit nach dem anderen mit Nu-Metal-Hymnen wie Last Resort —die mehr als 1,5 Milliarden Streams gesammelt hat—oder Scars entfesseln. Immer noch angeführt von dem unaufhaltsamen Jacoby Shaddix, definiert ihre explosive Live-Energie sie mehr als 25 Jahre nach ihrem Durchbruch.

Die Punk-Stars Rise Against werden ihre charakteristische Mischung aus roher Energie, scharfer sozialer Kommentierung und unvergesslichen Melodien mitbringen, während die Pop-Punk-Giganten All Time Low—frisch von unzähligen Platin-Schallplatten und Auftritten in großen US-Talkshows—zurückkehren, um erneut zu beweisen, warum Rolling Stone sie zu den 50 größten Pop-Punk-Acts aller Zeiten zählte.

Tickets & Infos:

Mit den ersten zwanzig bestätigten Namen läuft der Countdown für Jera On Air 2026 offiziell. Der reguläre Ticketverkauf ist jetzt auf www.jeraonair.nl live, bis Montag gibt es noch die beliebten Frühbuchertickets. Weitere Ankündigungen zum Line-Up und Details zum Festival, einschließlich Camping und Einrichtungen, werden in den kommenden Monaten folgen.