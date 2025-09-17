DARKK: liefern neue Single „The Damage“

DARKK eröffnen The Damage mit einem Riff, das sofort hängen bleibt – eiskalt, präzise, unverkennbar, bevor ein Refrain zündet, der sich festsetzt und Kims Präsenz zur Aussage werden lässt. Inhaltlich ist The Damage ein Weckruf: jetzt handeln, bevor die Lichter ausgehen; „The damage is already done“ markiert einen harten Anfang statt eines Endes – eine letzte Möglichkeit zur Kurskorrektur.

Sängerin Kim: „Ich habe The Damage geschrieben, weil mir ein Mensch aus meinem engsten Kreis entgleitet. Ich fühlte nur noch Machtlosigkeit und Angst. Ich wollte keinen schönen Trost schreiben – ich wollte, dass es wehtut, damit es ankommt. The Damage ist mein verzweifelter Versuch, durchzudringen und diese Person aufzuwecken.“

Musikalisch hält der Track die Spannung hoch und lässt am Ende die Leine los: ein grooviges Metalcore‑Mosh‑Finale – fettes Low‑End, tightes Drumming, Gitarren, die schieben und swingen. Riff. Hook. Abriss – genau in dieser Reihenfolge. Ihr könnt euch The Damage hier sichern: https://darkk.band/presave

Riff. Hook. Abriss. Ein moderner Metalcore‑Weckruf zwischen eiskalter Präzision und fesselnder Hook – zwei Video‑Cuts, eine Botschaft.

Im kinohaften Video (produziert von Shapes.film) wird der Druck von The Damage greifbar: Cyberpunk‑Look, VR‑Headset, ein simples Game im Loop – jede Niederlage als reale Selbstverletzung, nie befohlen, immer wie ein Zwang. Der Clean Cut lässt diese Momente bewusst verpixelt stehen und steigert so die Unruhe; der Director’s Cut zeigt die Konsequenzen ungeschönt und bindet jede Zeile an eine Entscheidung. Zudem laufen Songs von DARKK seit geraumer Zeit regelmäßig in Livestreams aus der Riot‑Arena – unter anderem bei Valorant und League Of Legends – und stärken so die Brücke zur Gaming‑ und Creator‑Community.

DARKKs neue Single, The Damage, wird am 26.09.2025, begleitet von beiden Video-Cuts veröffentlicht.

Erlebt DARKK live 2025/2026

11.10.2025 – Breaking The Silence Festival 2025 – Arnsberg, Germany

18.10.2025 – Peace on Earth Metal Festival 2025 – Aachen, Germany

08.11.2025 – Backyard Indoor Festival 2025 – Greven, Germany

21.11.2025 – 30 Years Black Sunshine – Solingen, Germany

06.06.2026 – High Flames Festival 2026 – Breckerfeld, Germany

DARKK sind eine Modern‑Metalcore‑Band aus Aachen (gegründet 2023), die eiskalte Präzision mit großen Pop‑Hooklines und massiver Tiefe verbindet. Ihre Songs kulminieren live in groovigen Mosh‑Enden, getragen von einer charismatischen Frontstimme und kompromisslosem Low‑End. Line‑Up: Kim Molls (Vocals), Malik Aziz (Guitar, Vox), Ferdinand Kießling (Guitar, Vox), Jens Breuer (Bass), Max Sonntag (Drums).

DARKK online:

https://darkk.band/live

https://instagram.com/darkk.band