Tankard: Eintracht Frankfurt veröffentlicht Tankard-Hymne „Schwarz-Weiß Wie Schnee“ beim Weltrekord-Event

Zum 100-jährigen Jubiläum des Frankfurter Waldstadions hat Eintracht Frankfurt ein besonderes Highlight festgehalten: Beim weltweiten Rekord-Event The Grand Jam wurde die SGE-Hymne Schwarz-Weiß Wie Schnee von Tankard live von 1.231 Musikerinnen und Musikern im Deutsche Bank Park gespielt – und jetzt gibt es das offizielle Video dazu:

Die traditionsreiche Stadionhymne, die seit Jahrzehnten untrennbar mit Eintracht Frankfurt verbunden ist, sorgte in dieser gigantischen Live-Version für pure Gänsehaut. Eingespielt wurde sie von der größten Rockband aller Zeiten – ein musikalisches Denkmal im Rahmen des 100-Jahre-Waldstadion-Jubiläumskonzerts.

Sänger Andreas „Gerre“ Geremia nahm eigens im Dezember 2024 die Gesangsparts im Art of June Studio in Frankfurt neu auf, um dem historischen Anlass den passenden Klang zu verleihen. So wurde die Hymne nicht nur auf der Bühne, sondern auch im offiziellen Video in voller Kraft erlebbar.

Tankard und Reaper Entertainment gratulieren dem Veranstalter Patrik Meyer und seinem Team, der Stadt Frankfurt und allen teilnehmenden Musiker*innen zum erfolgreichen Weltrekord – und freuen sich, dass Schwarz-Weiß Wie Schnee einmal mehr als verbindendes Element zwischen Musik, Sport und Emotion gefeiert wurde.

Tankard sind:

Gerre – Vocals

Frank – Bass

Andy – Gitarre

Gerd – Drums