Fury In The Slaughterhouse, Kreator, Destruction und Tankard: beim Gießener Kultursommer

Bei Thrash At The Monastery spielen am 22. August gleich drei der erfolgreichsten deutschen Thrash-Metal-Bands an einem Abend. Das Dreigestirn des Thrash Metal mit Kreator als Headliner sowie Destruction und Tankard als Support bietet ein besonderes Metal-Festival auf dem Schiffenberg. Kreator, die legendäre Thrash-Metal-Band aus Essen, prägt seit den 1980er-Jahren die Szene. Songs wie beispielsweise Pleasure To Kill oder Phantom Antichrist ließen sie zur führenden Formation des Genres werden. Bereits ihr Debütalbum Endless Pain (1985) verschaffte ihnen in der deutschen Metal-Szene und international Anerkennung. Während die ersten Werke noch Themen wie Mord und Dämonen behandelten, wendeten sich die Songs nach und nach sozialkritischeren Inhalten zu. Musikalisch perfektionierten sie ihren unverkennbaren Thrash-Metal-Sound, der in den letzten vier Jahrzehnten unzählige andere Bands inspirierte. Ihr aktuelles, mittlerweile 15. Album Hate Über Alles enthält 11 Tracks, die einmal mehr zeigen, weshalb die Extrem-Metal-Titanen auch international zu den spannendsten genrebestimmenden Bands zählen. Destruction und Kreator spielten bereits in den 80er Jahren gemeinsam erfolgreiche Tourneen. Mit Kult-Hits wie Mad Butcher und Curse The Gods wurden Destruction weltweit bekannt und zählen ebenfalls zu den erfolgreichsten deutschen Metal-Bands. Die Frankfurter Band Tankard hat sich durch ihre Nähe zu den Fans und den humorvollen Texten eine treue Anhängerschaft aufgebaut und begeistert mit ihren Auftritten auf internationalen Festivals.

Gleich zweimal werden Fury In The Slaughterhouse in Gießen auftreten: am 30. (ausverkauft) und 31. August. Fury In The Slaughterhouse zählen zu den erfolgreichsten und populärsten deutschen Rockbands. Zu Recht – nach fast 40 fulminanten Jahren voller Hits, etlichen Charterfolgen, Goldenen Schallplatten, ausverkauften Tourneen und internationalen Erfolgen. Mit Songs wie Time To Wonder, Radio Orchid, Every Generation Got Its Own Disease oder auch Won’t Forget These Days haben Fury In The Slaughterhouse den Soundtrack einer ganzen Generation geschrieben. Die kraftvolle Energie und Qualität ihrer Musik sind ihr Aushängeschild. Furys Leidenschaft, das Live-Publikum in ihre Welt mitzunehmen und auf einzigartige Weise zu unterhalten ist eine Art Lebensauftrag. Grandiose Lyrics, typische melodische Gitarrenriffs, echter Rock’n’Roll und jede Menge Good Vibes sind das, was Fury In The Slaughterhouse auszeichnet.

