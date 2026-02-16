Kulturzentrum Lagerhaus Bremen: Programmübersicht für den März 2026

04.03.2026 Einlass: 19:00 / Beginn: 20:00 Lesung Alexander Hacke:

Krach – Verzerrte Erinnerungen. Lesung von und mit Alexander Hacke. Krach Reloaded ist schillerndes Zeitzeugnis des wilden Westberlins vor der Wende, Aufstiegsgeschichte der Einstürzenden Neubauten und mitreißender Lebensbericht eines Tausendsassas in einem. Für die überarbeitete und erweitere Neuauflage ergänzt Hacke seine 2015 erstmalig erschienenen Memoiren um die letzten 10 Jahre und zieht die Bilanz seiner einzigartigen Künstlerbiografie zwischen Avantgarde-Kunst, Filmmusik und modernem Nomadentum.

Veranstaltet von Koopmann Concerts – Tickets für 25 Euro zzgl. Gebühren bei eventim

07.03.2026 Einlass: 19:30 / Beginn: 20:00 Lesung Mille Petrozza & Torsten Groß: Your Heaven My Hell:

Mille liest aus Your Heaven My Hell – WieHeavy Metal mich gerettet hat. Durch Heavy Metal emanzipiert er sich von den saufenden Jugendgangs. Mit seiner Band Kreator wird Mille ungeplant zum internationalen Thrash-Metal-Star. In seiner Autobiografie erzählt Mille Petrozza zum ersten Mal die unglaubliche Geschichte seiner frühen Jahre, wie seine Mutter den ersten Plattenvertrag unterzeichnete und danach aus einer Heavy-Metal-Clique im Ruhrpott eine der international bedeutendsten und langlebigsten Thrash-Metal-Bands überhaupt wurde. Torsten Groß ist Musikjournalist, Autor und Moderator. Groß war beim Rolling Stone sowie Chefredakteur der Spex und hat für Arte Tracks gearbeitet.

Veranstaltet vom Golden Shop – Tickets für 20 Euro im Golden Shop

19.03.26 Einlass: 19:00 / Beginn: 20:00 Doctor Krápula:

Die populäre und unkonventionelle kolumbianische Band Doctor Krápula kehrt im März 2026 mit einer innovativen und energiegeladenen Party-Revolution nach Deutschland zurück – eine Show, bei der das Publikum nicht nur die klassischen Hits und die kraftvolle Bühnenpräsenz der Band erlebt, sondern auch in Echtzeit entscheiden kann, in welcher Version es tanzen oder abrocken möchte. Was? Genau! Einige der größten Rock-Hits aller Zeiten gibt es in Cumbia-Versionen, und einige lateinamerikanische Hits werden im Punk-Rock-Stil gespielt.

Tickets für 25 Euro zzgl. Gebühren bei TixForGigs

Kulturzentrum Lagerhaus Bremen e.V.

Schildstraße 12-19

28203 Bremen