La Dispute: Akt IV vom Album „No One Was Driving The Car“ ab sofort online

Die Band La Dispute hat mit Top-Sellers Banquet, Saturation River und I Dreamt Of A Room With All My Friends I Could Not Get In drei neue Songs als Akt IV ihres kommenden Albums No One Was Driving The Car veröffentlicht.

Es erscheint 6 Jahre nach Panorama aus dem Jahr 2019 – am 5. September über Epitaph Records. Zur Single Saturation Diver, die im vierten Akt des Albums enthalten ist, präsentieren La Dispute zudem einen Videoclip:

Das neue Album ist stark von dem Psychothriller First Reformed aus dem Jahr 2017 beeinflusst, und der erste Track von Akt IV, Top-Sellers Banquet, imitiert die ikonische Levitationsszene des Films, während der Texter und Sänger der Band, Jordan Dreyer, von einer Ballettaufführung bei einem Bankett einer Marketingfirma erzählt, bei der die Tänzer in der Luft schweben.

Dreyer erklärt Akt IV wie folgt:

„Der nächste Akt wurde stark von einer bestimmten Szene in First Reformed inspiriert, in der die beiden Hauptfiguren des Films durch ein Ritual der Erinnerung und des Trostes miteinander verbunden werden und über ihre Realitätsebene hinaus in eine jenseitige Welt reisen. Das spirituelle/metaphysische Ereignis des Albums findet hier statt, mitten in einem Bankett, das von dem im vierten Song des vorherigen Akts erwähnten Multi-Level-Marketing-Unternehmen zur Feier seiner besten Mitarbeiter des Geschäftsjahres veranstaltet wird. Nach einer Begrüßungsrede und während die bereitgestellte Unterhaltung (Balletttänzer, begleitet von einem kleinen Orchester) zwischen den Tischen auf dem Parkett beginnt, kommt es zu einem plötzlichen Lichtblitz, begleitet von einem unbeschreiblichen Geräusch, und Licht fällt durch die hohen Decken des Saals herab, fokussiert nur auf die anwesenden Nicht-Mitarbeiter (die Tänzer, die Kellner, die Musiker, Parkservice), woraufhin diese unmöglich in den Himmel aufsteigen und die anderen geladenen Gäste und höheren Angestellten zurücklassen.

Der Erzähler kehrt im nächsten Lied zurück und spricht erneut über die langsame Entfremdung, die im ersten Akt ausführlich erwähnt wurde, anhand des Bildes eines Sättigungstauchers, der sich in seiner Sauerstoffleitung verheddert hat. Er erkennt, dass er nach dem „Rapture” des vorherigen Tracks auf der Erde zurückgeblieben ist, und denkt erneut über die Reise nach, die er unternommen hat, um dorthin zu gelangen, allein und ohne hochgestrahlt worden zu sein.

Wir kehren nach Hause zurück, im letzten Eintrag des vorletzten Blocks, inmitten seines unbewältigten Unwohlseins und Zerfalls. Die Selbstreflexion endet in Selbsthass und Zusammenbruch – seine Partnerin bereitet sich darauf vor, ihn zu verlassen, seine verzweifelten Bitten bleiben ungehört, sein ganzes Leben und sein Trost sind auf irreparable Weise zerbrochen – aufgrund seines eigenen Versagens, sich damit auseinanderzusetzen und Abhilfe zu schaffen. Was uns bleibt, ist im Grunde genommen der Erzähler, der eine Kombination aus Kontrolle, die er nie hatte, und Kontrolle, die er nicht etablieren konnte, beklagt. Er fleht um die Chance, etwas zu korrigieren, um eine weitere Gelegenheit, sich nicht nur gegen die Widrigkeiten zu wehren, die sich gegen ihn (und uns alle) stapeln, sondern vor allem, um das anzuerkennen und zu pflegen, was ihm trotz allem Sicherheit und Sinn gegeben hat.“

Zu jedem Akt gibt es eine begleitende Dokumentation unter der Regie von Martin. Die Veröffentlichung des vierten Dokumentationsteils steht noch aus, die ersten drei Teile kann man sich bereits ansehen:

> Teil I / Teil II / Teil III <

No One Was Driving The Car Tracklist:

1. I Shaved My Head

2. Man With Hands And Ankles Bound

3. Autofiction Detail

4. Environmental Catastrophe Film

5. Self-Portrait Backwards

6. The Field

7. Sibling Fistfight At Mom’s Fiftieth / The Un-Sound

8. Landlord Calls The Sheriff In

9. Steve

10. Top-Sellers Banquet

11. Saturation Diver

12. I Dreamt Of A Room With All My Friends

13. No One Was Driving The Car

14. End Times Sermon