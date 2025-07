La Dispute: dritter Akt aus „No One Was Driving The Car“ online

La Dispute haben ganze fünfneue Songs als Akt III ihres kommenden Albums No One Was Driving the Car zusammenfasst und veröffentlicht – die Platte ist erstes komplettes Album seit Panorama von 2019. Die Songs umspannen Jahre im Leben des Erzählers und spulen zum Anfang der Reise zurück, während sich die Erzählung weiter durch eine Klanglandschaft zieht. Akt III umfasst die Lieder Self-Portrait Backwards, The Field, Sibling Fistfight at Mom’s Fiftieth / The Unsound, La ndlord Calls The Sherrif in plus Steve und erscheint zusammen mit einem neuen Video zum Song Sibling Fistfight At Mom’s Fiftieth / The Un-sound. Das Video, bei dem Dreyer selbst Regie führte, drehte, schnitt und die Hauptrolle spielte, bleibt dem DIY-Gedanken des Projekts treu.

Das am 05.09.2025über Epitaph erschienene Album No One Was Driving The Car wurde in Eigenregie produziert und ist stark von dem Psychothriller First Reformed aus dem Jahr 2017 inspiriert. Das Album befasst sich mit dem Unbehagen im Schatten der sich abzeichnenden Apokalypse, die sich durch den technischen Fortschritt spürbar verschlimmert hat. Der Titel stammt von einem Zitat eines Polizeibeamten, das Sänger Jordan Dreyer in einem Nachrichtenartikel über einen tödlichen Unfall mit einem selbstfahrenden Tesla gelesen hat, ein absurdes Ereignis, das Fragen über das Ausmaß der Kontrolle aufwirft, die wir über unser eigenes Leben haben. Während des gesamten Albums unterbrechen Bildschirme und Kameras Momente der Transzendenz. Das geschieht neben Momenten alltäglichen Leids – häufige Tagträume vom Ertrinken, Rückblenden auf den Augenkontakt mit toten Tieren, Erfahrungen mit verfallenden Beziehungen und Selbstmorden aus zweiter Hand – während Dreyer mit einem ursprünglicheren Gefühl schreit und singt.