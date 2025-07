Reload Festival 2025: exklusive Tagestickets zum Jubiläum

Pünktlich zum 20-jährigen Jubiläum gibt es gute Nachrichten für alle, die bisher leer ausgegangen sind: Ein streng limitiertes Kontingent heiß begehrter Tagestickets wartet auf euch! Wer das Festival-Highlight des Sommers nicht verpassen möchte, sollte schnell sein – der Vorverkauf startet.

Sulingen, 14.07.2025 – Das Warten hat sich gelohnt: Für das große Jubiläumswochenende des Reload Festivals gibt es noch einmal die Chance, dabei zu sein. Ab heute, Montag, den 14.07., um 17 Uhr können sich Fans ein kleines, streng limitiertes Kontingent an Tagestickets sichern – exklusiv über die Festivalhomepage.

„Wir wissen, wie viele von euch auf diese Chance gehofft haben“, erklärt Geschäftsführer André Jürgens. „Deshalb freuen wir uns, euch zum 20-jährigen Jubiläum noch einmal ein paar Tagestickets anbieten zu können. Jetzt heißt es: schnell sein und zugreifen!“

20 Jahre Reload – seid dabei!

Das Reload Festival 2025 bringt euch ein Line-Up der Extraklasse, beste Stimmung und unvergessliche Momente – drei Tage lang! Bereits seit Monaten fiebern Fans aus ganz Europa dem Event entgegen, das in diesem Jahr mit drei Tagen Mainstage-Programm, exklusiven Premieren und einem unvergleichlichen Gemeinschaftsgefühl neue Maßstäbe setzt.

Letzte Kombitickets & Line-up-News

Neben den Tagestickets sind aktuell auch noch die letzten 1500 Kombitickets im Verkauf – wer also noch kein Ticket hat, sollte sich jetzt beeilen. Erfahrungsgemäß sind sowohl Tages- als auch Kombitickets schnell vergriffen.

Auch im Line-Up gibt es Neuigkeiten: Leider mussten Counterparts und Dropout Kings ihre Teilnahme am Jubiläum absagen. Dafür konnten wir mit Breakdown Of Sanity einen echten Kracher für euch gewinnen!

Vorverkaufsstart: Montag, 14.07., 17 Uhr

Tickets erhältlich unter: www.reload-festival.de/tickets

Also: Daumen drücken hat sich gelohnt – jetzt zugreifen und dabei sein, wenn das Reload 2025 zum Highlight des Sommers wird!

Weitere Informationen zum Festival, zu den auftretenden Bands und zum Ticketverkauf gibt es auf der Festivalhomepage.

Reload Festival 2025 – 14. – 16. August – WELCOME HOME!

Mit: Machine Head, Gojira, I Prevail, Trivium, While She Sleeps, Mastodon, Ministry, Donots, Lvndmvrks, Static-X, The Halo Effect, Fear Factory, Bleed From Within, Wind Rose, Fit For A King, August Burns Red, Drowning Pool, Hanabie., Obituary, The Butcher Sisters, Kataklysm, Kublai Kahn TX, Annisokay, Rise Of The Northstar, The Exploited, Finntroll, Coldrain, Breakdown Of Sanity, Rivers Of Nihil, Prong, The Browning, Attila, Frog Bog Dosenband, Crystal Lake, Dope, Crypta, Turbobier, Downset, Watch Out Stampede, Shoreline, Our Promise, Blood Command, Conjurer, Mambo Kurt, Avralize, Celestial Sanctuary, Scythe Beast und Abandoned In Destiny