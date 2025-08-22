Reload Festival 2025: Ein Jubiläum voller Highlights – und voller Vorfreude auf 2026

20 Jahre Metal, Sonne und unvergessliche Festivalmomente – das Reload Festival 2025 hat alle Erwartungen gesprengt! Ein Rückblick auf großartige Bands, ausgelassene Stimmung und einen perfekten Start in das nächste Kapitel: Reload 2026 mit Judas Priest, In Flames und Arch Enemy steht schon in den Startlöchern!

Sulingen, 20. August 2025 – Drei Tage pure Energie, großartige Bands und eine unvergleichliche Festivalstimmung: Das Reload Festival 2025 feierte sein 20-jähriges Jubiläum und lieferte alles, was Metal-Fans sich wünschen. Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen erlebten Tausende Besucher*innen ausgelassene Stunden voller Live-Musik, mitreißender Performances und bester Laune.

Die Bands gaben alles und begeisterten das Publikum: Präzise, wuchtige Riffs, kraftvolle Vocals und energiegeladene Shows machten das Jubiläumsfestival zu einem unvergesslichen Erlebnis. Mit ihrer allerersten Festival-Headlinershow setzten I Prevail einen krönenden Abschluss des Wochenendes – eine Performance, die sowohl technisch als auch emotional Maßstäbe setzte und die Crowd förmlich elektrisierte.

Der Programmablauf lief reibungslos, und dank der professionellen Arbeit von Sicherheitsdienst, Sanitäter*innen, Polizei und der Stadt verlief das Festival ohne nennenswerte Zwischenfälle – die typischen festival- und wetterbedingten Vorkommnisse sorgten für eine authentische Atmosphäre.

„Wir sind überglücklich über die fantastische Stimmung, die herausragenden Auftritte und die reibungslose Organisation. Ein riesiges Dankeschön geht an unsere Crew, die mit Herzblut alles gegeben hat – ohne sie wäre dieses Jubiläum nicht möglich gewesen“, sagt Geschäftsführer André Jürgens.

Ein riesiges Dankeschön!

Das Reload Festival 2025 feierte ein großartiges Jubiläum, das die letzten Tage noch nachwirkt. Ein besonderes Dankeschön gilt den hunderten Ehrenamtlichen, die das Festival erst möglich gemacht haben. Ebenso geht der Dank an alle Sicherheitskräfte für ihren unverzichtbaren Support, an die Bands für die legendären Auftritte auf den Bühnen und natürlich an alle Besucher*innen: Mit ihrer unglaublichen Energie und Stimmung haben sie das Jubiläum unvergesslich gemacht.

Reload Festival 2026 – das nächste Kapitel

Mit Judas Priest, die 2026 erstmals in Sulingen auftreten, sowie den Szenegrößen In Flames und Arch Enemy stehen schon jetzt drei absolute Top-Acts fest, die das nächste Reload zu einem Pflichttermin für alle Metal-Fans machen.

Bereits jetzt läuft der Ticketvorverkauf auf Hochtouren: Die Preisstufen 1 und 2 war nach gerade einmal 20 Minuten ausverkauft – Rekordstart, Rekordstimmung, Rekordvertrauen der Fans! Inzwischen sind schon mehr als 50 Prozent aller Tickets verkauft. Mit den ersten 21 bestätigten Bands erwarten die Besucher*innen des Reloads 2026 drei Tage voller Mainstage-Power, explosiven Shows und Festivalmomente, die niemand verpassen sollte. Denn das Reload 2026 verspricht jetzt schon ein Highlight im Festivaljahr!

Weitere Informationen zum Reload Festival 2026, den Bands und dem exklusiven Ticketverkauf gibt es auf der Festivalhomepage: www.reload-festival.de/tickets.

Reload Festival 2026 – 13. – 15. August – WELCOME HOME!

Mit: Judas Priest, In Flames, Arch Enemy, Lamb Of God, Godsmack, Airbourne, The Ghost Inside, Thy Art Is Murder, Imminence, Amorphis, Paleface Swiss, Nothing More, Orbit Culture, Perturbator, Stick To Your Guns, Vengaboys, ZSK, Dominum, Deafheaven, Vended, Gutalax und vielen mehr!

Hier kommt ihr zu unseren Berichten vom Reload 2025: