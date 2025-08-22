Purpendicular feat. Ian Paice: haben Single und Video „You Better Behave“ veröffentlicht

Purpendicular feat. Ian Paice veröffentlichen You Better Behave, die zweite Single vom neue Studioalbum Banned, welches am 10.10. bei Metalville (EDEL) erscheinen wird.

You Better Behave ist ein mutiger, beißender Kommentar über den Druck in der modernen Gesellschaft, zu schweigen, selbst wenn die Wahrheit eine Stimme verlangt. Der Song über sich verändernde Generationsumstände zeigt auf, wie sich unsere Umwelt und soziale Konformität verschärft haben. You Better Behave steigert sich zu einem trotzigen Crescendo, das eine Welt entlarvt, die von Narren geführt wird – in der Dissens gefährlich ist und Integrität nur noch den wenigen Mutigen vorbehalten ist.

