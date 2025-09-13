Purpendicular feat. Ian Paice: haben Single und Video „Banned“ veröffentlicht

Purpendicular feat. Ian Paice veröffentlichen Banned, die neue Single und zugleich der Titletrack vom neuen Studioalbum, welches am 10.10. bei Metalville (EDEL) erscheinen wird.

Banned ist ein provokanter Seitenhieb auf die heutige Cancel-Kultur. Der Song erhebt die Stimme für alle, die ins Abseits gedrängt wurden. Nicht im Stillen, sondern voller Trotz, mit rauen Riffs und Texten ohne Anstalten sich zu entschuldigen. Banned verkehrt damit eine verbreitete Ansicht in ihr Gegenteil: Ausgeschlossen zu werden ist keine Niederlage, sondern zurückgewonnene Macht.

