Reload Festival 2024: Heaven Shall Burn führen die letzte Bandwelle an

Nachdem in zwei Wellen bislang insgesamt 39 Bands für das Reload Festival angekündigt wurden, lässt die dritte und finale Veröffentlichung das Teilnehmerfeld auf 50 Bands anwachsen. Angeführt werden die Neuzugänge von der Thüringer Metalwalze Heaven Shall Burn.

Da sind sie wieder! Nach dem furiosen Auftritt beim Reload Festival 2022 nutzten die Veranstalter die Gelegenheit, um die Thüringer Metal Institution Heaven Shall Burn erneut für einen Auftritt auf dem Sulinger Festival gewinnen. Dabei darf davon ausgegangen werden, dass die Band ihre spektakuläre Show aus 2022 in diesem Jahr nochmal übertreffen wird. Darüber hinaus ist der Auftritt einer der wenigen exklusiven Festivalshows von Heaven Shall Burn im Sommer 2024.

Ein weiteres Highlight ist der Auftritt von Phil Campbell & The Bastard Sons (plays Motörhead), denn die Band – bestehend unter anderem aus Motörhead Gitarrist Phil Campbell und seinen Söhnen – wird ein spezielles Set aus Motörhead-Titeln spielen. Auch diese Show ist eine von nur wenigen dieser Art im Sommer 2024.

Geschäftsführer Andre Jürgens zeigt sich begeistert: „Heaven Shall Burn komplettieren – zusammen mit Korn, Amon Amarth und Blind Guardian – ein Quartett an der Spitze des Line Ups, welches dieses Jahr im deutschen Festivalsommer einzigartig ist. Wir sind extrem stolz, dass wir diese hochkarätige Auswahl an Topacts für das Reload Festival gewinnen konnten. Das gesamte Programm enthält etliche Hochkaräter. Die Besucher können sich auf die bewährte „Reload-Mischung“ aus etablierten Acts und spannenden Newcomern freuen! Trotzdem werden wir selbstverständlich weiterhin das gemütliche und familiäre Flair des Festivals erhalten!“

Insgesamt bestätigen elf weitere Bands ihren Auftritt beim Reload Festival 2024. Zwei letzte Slots sind traditionell für Nachwuchsbands reserviert, die mittels eines Contests auserkoren werden. Welche Bands hier das Rennen machen, wird zu gegebener Zeit bekannt gegeben.

Auf der Festivalhomepage finden sich nähere Informationen zum Reload Festival 2024, zu den auftretenden Bands sowie zum exklusiven Ticketverkauf.

Reload Festival 2024 – 15.08 – 17.08.2024:

Mit: Korn, Amon Amarth, Heaven Shall Burn, Blind Guardian, Behemoth, Hatebreed, Millencolin, Spiritbox, Motionless In White, Clutch, Lionheart, Dragonforce, Paradise Lost, Whitechapel, Emil Bulls, Zeal & Ardor, Knorkator, Neaera, The Black Dahlia Murder, Phil Campbell & The Bastard Sons (plays Motörhead), Madball, Emmure, Any Given Day, After The Burial, Mushroomhead, Walls Of Jericho, Soil, Nasty, Butcher Babies, Dead Poet Society, Fiddlers Green, Massendefekt, Paleface Swiss, Cro-Mags, Unprocessed, Sylosis, As Everything Unfolds, Green Lung, Bodysnatcher, Bokassa, Heavysaurus, The Gems, Future Palace, Vukovi, Thrown, The Butcher Sisters, Ankor, Gutalax, Iron Walrus, Anchors & Hearts