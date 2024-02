Summer Breeze 2024: haben einen Schwung neuer Bands bestätigt

Das Summer Breeze 2024 bestätigt folgende Bands: Heaven Shall Burn, Equilibrium, Emmure, Pain, Obscura, Sylosis, Aetherian, Ankor, Nakkeknaekker, Pest Control, Thron und Viscera sind ab sofort mit im Line Up. 98 von mehr als 125 Bands sind somit bestätigt. Die Veranstalter steuern auf ein ausverkauftes Summer Breeze 2024 zu.

Nuclear Blast Label Night und Riot Of The Underground

Mittlerweile ist sie längst etabliert, die Nuclear Blast Label Night auf dem Summer Breeze. So schickt das Donzdorfer Label auch 2024 wieder eine ganze Latte an klangvollen Namen ins Rennen, um euch den Festivalstart auf der T-Stage schwermetallisch zu versüßen.

Somit treten am Mittwoch, den 14.08.2024 folgende Kracher aus dem Nuclear Blast-Stall an:

Pain, Equilibrium, Emmure, Obscura und Sylosis.

Nachdem in den letzten Jahren der Programmpunkt Riot Of The Underground sehr gut von den Besuchern angenommen wurde, wird der Veranstalter diesen auch im Jahr 2024 am Festivalmittwoch auf der Wera Tool Rebel Stage durchführen.

Folgende Bands werden am Mittwoch, den 14.08.2024 dabei sein:

Aetherian, Ankor, Nakkeknaekker, Pest Control, Thron und Viscera.

Summer Breeze Open Air

14.08. – 17.08.2024

Flugplatzstraße 1, 91550 Dinkelsbühl

Tickets: https://summer-breeze.shop