Gladenfold: veröffentlichen neue Single „For My Queen“ samt Musikvideo

Die finnischen Power-Metaller Gladenfold sind mit ihrer brandneuen Single For My Queen zurück. Der Song ist ein eingängiger Power-Metal-Hit par excellence – voller epischer Nuancen, durchzogen von melancholischen Untertönen und gekrönt von einem massiven Refrain, der sich unweigerlich im Kopf festsetzt.

Drummer Lauri Itälä kommentiert:

„For My Queen verkörpert die Power-Metal-Wurzeln von Gladenfold und gibt einen ersten Ausblick darauf, was man vom kommenden Album erwarten darf. Der Song vereint alle Schlüsselelemente eines epischen Power-Metal-Tracks: hohes Tempo mit wuchtigem Double-Bass-Drumming, kraftvolle Vocals, satte Gitarrenriffs und vielseitige Keyboard-Linien.“

Gitarrist Matias Knuuttila ergänzt:

„Um ehrlich zu sein, war der Song ein Albtraum in der Entstehung. Es brauchte zahlreiche Anläufe, bis Melodien, Riffs und Texte ihre endgültige Form fanden. Die Herausforderung war, ambitionierte Parts und musikalische Motive einzubauen, die typisch Gladenfold klingen, ohne dabei die Eingängigkeit des Songs zu verlieren. Im Nachhinein kann ich aber mit Stolz sagen: Das ist einer unserer besten Songs bisher.“

For My Queen ist das erste Kapitel einer zusammenhängenden Story, die sich über das kommende Konzeptalbum erstreckt, das die Band derzeit finalisiert und das im Frühjahr 2026 erscheinen soll.

Gladenfold Line-Up:

Esko Itälä – Vocals and Acoustic Guitars

Matias Knuuttila – Guitars

Toke Gerdts – Guitars

Ville Vesa – Bass

Lauri Itälä – Drums

Paavali Pouttu – Keyboards