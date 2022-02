Gladenfold: erste Single & Musikvideo veröffentlicht

Die finnische Melodic Metal Band Gladenfold wird am 29. April ihr drittes Studioalbum Nemesis über Reaper Entertainment veröffentlichen. Zum Auftakt hat die Band die erste Single und ein Musikvideo mit dem Titel Stone Of Storms veröffentlicht und den Album Pre-order gestartet.

Schaut euch das Video hier an:

Gitarrist Toke Gerdts erklärt:

„Wie viele gute Songs ist auch Stone Of Storms ziemlich schnell entstanden. Da es einer der ersten Songs war, die wir für das kommende Album aufgenommen haben, ist er seitdem weitgehend unverändert geblieben. Von den Singles des Albums ist er derjenige, der am meisten dem klassischen Power Metal geschuldet ist, während er gleichzeitig eine moderne Interpretation des Gladenfold-Sounds darstellt. Dieser Song wird definitiv seinen Platz in unserem Live-Set finden, und wir freuen uns darauf, in den kommenden Jahren auf die Bühne zurückzukehren und diesen Song zu spielen.“

Vorbestellung des neuen Albums hier: https://lnk.to/GladenfoldNemesisPR

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: