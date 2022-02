Meshuggah: enthüllen cinematisches Musikvideo ‚The Abysmal Eye‘

Meshuggah haben ein brandneues Video zu ihrer aktuellen Single The Abysmal Eye veröffentlicht. Die Single stammt aus dem kommenden Album Immutable.

Immutable ist definitiv eine der meistdiskutierten Veröffentlichungen des Jahres 2022 und zeigt einmal mehr die brillante Gesamtperformance von Meshuggah, die zu den atemberaubendsten gehört, welche die Band in ihrer Geschichte je abgeliefert hat.

Das Musikvideo, das auf Meshuggahs YouTube-Kanal Premiere feierte, ist vielleicht ihr bisher kraftvollstes, einfühlsamstes und beeindruckendstes Video!

Lehnt euch zurück und schaut euch Meshuggah – The Abysmal Eye jetzt hier an:

Das neue Video von Meshuggah gibt uns einen Einblick in eine symbolträchtige und emotionsgeladene Reise in eine brutale, unbewohnbare Wüstenlandschaft in einem Arthouse-Blockbuster, in dem unheilvolle Kräfte und brutale Mächte die Hauptrolle spielen. Spannende experimentelle Elemente, andersweltliche Szenen, durch die Luft fliegende Menschen, sich in Staub verwandelnde Humanoide,… Meshuggah führen den Zuschauer tief in die Welt von The Abysmal Eye, die den Betrachter auf ein überwältigendes Abenteuer mitnimmt und ihm einen Einblick in die surreale Welt von Meshuggahs aktuellstem Song gibt. Das Video wurde produziert von Digital Thunderdome / IRWIN und unter der Regie von Scott Hansen.

Das Album Pre-Saven / Pre-Ordern in den Immutable Editions, exklusiven Vinyl-Varianten könnt ihr euch hier als CD, in neun limitierten Vinyl-Farben, auf Kassette oder als Merchandise sichern: https://meshuggah.afr.link/immutable

Da Atomic Fire das Album am 1. April dieses Jahres veröffentlicht, werden Meshuggah natürlich noch die Gelegenheit haben, ihre Songs auf Tour zu bringen. Tourdaten und Tickets findet ihr hier: https://www.meshuggah.net/tour

Legendär. Einzigartig. Immutable.

Sechs Jahre nach dem vorigen Album The Violent Sleep Of Reason bringt das Jahr 2022 eine frische und gewaltige Offenbarung von Meshuggah. Das neunte Album der Band ist ihr bisher außergewöhnlichstes und faszinierendstes klangliches Abenteuer, das selbst die höchsten Erwartungen in den Schatten stellt. Das Album wurde in den Sweetspot Studios in Halmstad (Schweden) aufgenommen, von Rickard Bengtsson und Staffan Karlsson gemischt und vom mehrfachen Grammy-Preisträger Vlado Meller (Metallica, Rage Against The Machine, Red Hot Chili Peppers, System Of A Down) gemastert. Der visionäre Künstler Luminokaya hat wieder einmal das Cover-Artwork gestaltet.

Bleibt auf dem Laufenden, indem ihr euch für den Newsletter von Meshuggah anmeldet. Ihr erhaltet Informationen über das kommende Album Immutable, Tourneen oder exklusive Angebote unter https://immutable.se

Immutable Tracklist:

01. Broken Cog

02. The Abysmal Eye

03. Light The Shortening Fuse

04. Phantoms

05. Ligature Marks

06. God He Sees In Mirrors

07. They Move Below

08. Kaleidoscope

09. Black Cathedral

10. I Am That Thirst

11. The Faultless

12. Armies Of The Preposterous

13. Past Tense

Meshuggah:

Jens Kidman – Vocals

Mårten Hagström – Guitars

Dick Lövgren – Bass

Fredrik Thordendal – Guitars

Tomas Haake – Drums

