Meshuggah: „Ligature Marks“-Musikvideo enthüllt

Die schwedischen Progressive-Metal-Pioniere Meshuggah präsentieren ein neues Musikvideo zum Track Ligature Marks, das gleichzeitig die Neuveröffentlichung ihres vielgelobten Albums Immutable ankündigt. Komplett remastert, wird die Indelible Edition der Scheibe am 4. April 2025 via RPM erscheinen und obendrein drei (Live-)Bonustracks, die auf Meshuggahs Welttournee 2023/24 mitgeschnitten wurden, enthalten. Vorbestellungen sind ab sofort hier möglich: https://meshuggah.rpm.link/immutabletiePR

Nach der ursprünglichen Immutable-Veröffentlichung 2022 verspricht die Indelible Edition ein runderneuertes Klangerlebnis, das dem ursprünglichen Werk noch mehr Tiefgang und Klarheit verleiht. Die zusätzlichen Liveaufnahmen spiegeln Meshuggahs unbändige Bühnenpräsenz sowie ihren endlosen Drang, sämtliche musikalische Grenzen immer wieder aufs Neue zu sprengen, wider.

Das Ligature Marks-Video entstand unter der Regie Anthony Dubois’, dessen künstlerische Vision sich perfekt mit Meshuggahs komplexer Musiklandschaft vereint, und bietet beeindruckendes Livematerial, das die Intensität ihrer Shows zu jedem Fan nach Hause transportiert. Zu sehen gibt es dieses hier:

Immutable – The Indelible Edition ist weit mehr als eine alltägliche Neuveröffentlichung: Die Neuauflage bietet ein allumfassendes Erlebnis und über eine Stunde Musik aus Meshuggahs uhrwerkgleicher Klangschmiede. Erhältlich sein wird die Sonderauflage in zwei Formaten: als 2LP-Vinyl im Gatefold und als CD-Digipak. Beide Versionen beinhalten das remasterte Album, das von überarbeitetem Artwork geziert wird und dessen Booklet ebenso neugestaltet wurde. Markante Goldfolienakzente tun ihr Übriges zum fühlbaren und visuellen Erscheinen der Indelible Edition und werden sie garantiert aus jeder Sammlung hervorstechen lassen.

Meshuggah scheuen sich auch auf ihrem aktuellen Album Immutable nicht, die Metal-Welt weiter zu revolutionieren. Aufgenommen in den Sweetspot Studios (Halmstad, Schweden) und von Grammy-Gewinner Vlado Meller gemastert, ist das Werk ein weiterer Beleg ihrer unvergleichlichen musikalischen Innovation. U.a. dank Tracks wie The Abysmal Eye, I Am That Thirst und Broken Cog wurde Immutable von zahlreichen Kritikerinnen und Kritikern zurecht als Progressive-Metal-Meisterwerk gekürt.

Immutable – The Indelible Edition Tracklist:

CD-Digipak:

01. Broken Cog

02. The Abysmal Eye

03. Light The Shortening Fuse

04. Phantoms

05. Ligature Marks

06. God He Sees In Mirrors

07. They Move Below (instrumental)

08. Kaleidoscope

09. Black Cathedral (instrumental)

10. I Am That Thirst

11. The Faultless

12. Armies of the Preposterous

13. Past Tense (instrumental)

14. Kaleidoscope (live)

15. Ligature Marks (live)

16. God He Sees In Mirrors (live)

Vinyl:

A1 Broken Cog

A2 The Abysmal Eye

A3 Light The Shortening Fuse

A4 Phantoms

B1 Ligature Marks

B2 God He Sees In Mirrors

B3 They Move Below (instrumental)

C1 Kaleidoscope

C2 Black Cathedral (instrumental)

C3 I Am That Thirst

C4 The Faultless

C5 Armies Of The Preposterous

D1 Past Tense (instrumental)

D2 Kaleidoscope (live)

D3 Ligature Marks (live)

D4 God He Sees In Mirrors (live)

In Kürze werden Meshuggah erneut die US-amerikanischen und kanadischen Bühnen bespielen, weshalb sie sich im März nach Nordamerika begeben werden. Auf dieser Tournee werden einmal mehr die komplex strukturierten Songs und massiven Soundwände der Band zum Tragen kommen und damit ihre ungebrochene künstlerische Weiterentwicklung ins Rampenlicht rücken.

Während Meshuggah das Line-up als Headliner anführen werden, werden die beiden kultigen und ebenso legendären Acts Cannibal Corpse und Carcass als Supports fungieren und die Fans mit ihren nicht minder packenden Songs aufwärmen. Allein beim Denken an diese Tour bleibt einem schon jetzt der Atem stehen: Meshuggahs innovationer Metal-Mix, Brutal-Death-Metal aus dem Hause Cannibal Corpse und Carcass’ melodische Death-Metal-Interpretationen – Metal-Herz, was willst du mehr?

Meshuggah live:

Nordamerikatour 2025

mit Cannibal Corpse, Carcass

28.03.2025 CA Québec City, QC – Centre Vidéotron

29.03.2025 CA Toronto, ON – Great Canadian Casino Resort

30.03.2025 US Detroit, MI – The Fillmore

01.04.2025 US Chicago, IL – Byline Bank Aragon Ballroom

02.04.2025 US St. Louis, MO – The Pageant

04.04.2025 US Denver, CO – Fillmore Auditorium

05.04.2025 US Salt Lake City, UT – The Complex

06.04.2025 US Boise, ID – Revolution Concert House & Event Center

08.04.2025 US San Francisco, CA – The Masonic

09.04.2025 US Los Angeles, CA – The Kia Forum

10.04.2025 US Reno, NV – Grand Theatre @ Grand Sierra Resort

11.04.2025 US Las Vegas, NV – The Theater @ Virgin Hotels

13.04.2025 US Phoenix, AZ – Arizona Financial Theatre

15.04.2025 US Austin, TX – ACL Live @ The Moody Theater

16.04.2025 US Dallas, TX – South Side Ballroom

18.04.2025 US Atlanta, GA – Coca-Cola Roxy

19.04.2025 US Tampa, FL – Yuengling Center

22.04.2025 US Pittsburgh, PA – Stage AE *

23.04.2025 US National Harbor, MD – The Theater @ MGM National Harbor

24.04.2025 US New York, NY – The Theater @ Madison Square Garden

* Non-Live-Nation-Termin

04. – 07.06.2025 SE Sölvesborg – Sweden Rock Festival

07./08.06.2025 NL Maastricht – South of Heaven Festival

12.06.2025 ES Zamora – Z! Live Rock Fest

13. – 15.06.2025 UK Derby – Download Festival

27.06.2025 NO Oslo – Tons of Rock

Infos & Tickets: https://www.meshuggah.net/tour

Über Meshuggah

Meshuggah sind eine schwedische Metal-Band, die für ihre bahnbrechende Interpretation des Genres bekannt ist. Seit ihrer Gründung im Jahr 1987 haben sie es mit komplexen Rhythmen, innovativer Gitarrenarbeit und unvergleichlicher technischer Präsizion immer wieder aufs Neue revolutioniert. Oft auch als Speerspitze der Djent-Bewegung genannt, überschreiten Meshuggah mit jedem neuen Album diverse musikalische Grenzen, was ihnen regelmäßig euphorische Kritiken und eine treue, nach wie vor anwachsende weltweite Anhängerschaft beschert. Ihr aktuelles Werk Immutable unterstreicht ihren Status als eine der einflussreichsten und vorwärts denkenden Bands der Metal-Geschichte.

Mehr zu Meshuggah:

meshuggah.net

Facebook

Instagram