Revocation: präsentieren Video/Single „Confines Of Infinity“ mit Gastgesang von Travis Ryan (Cattle Decapitation)

Die Death-Metal-Band Revocation präsentiert die brandneue Single Confines Of Infinity und das dazugehörige Video! Der schwelende neue Track enthält Gastvocals von Travis Ryan (Cattle Decapitation).

Seht euch das Video zu Confines Of Infinity feat. Travis Ryan von Cattle Decapitations hier an:

Und hier könnt ihr denen ihr den neuen Track streamen: https://revocation.lnk.to/confines-of-infinity

Revocation

w/ Cattle Decapitation, Shadow Of Intent, Vulvodynia

(verbleibende Termine):

2/04/2025 Elysée Montmartre – Paris, FR

2/05/2025 La Rayonne – Lyon, FR * Low Tickets *

2/06/2025 Komplex 457 – Zürich, CH

2/07/2025 Simm City – Vienna, AT * Low Tickets *

2/08/2025 Backstage Werk – Munich, DE

2/10/2025 Roxy – Prague, CZ

2/11/2025 Felsenkeller – Leipzig, DE

2/12/2025 Proxima – Warsaw, PL

2/14/2025 Faust – Hannover, DE

2/15/2025 Huxleys – Berlin, DE

2/16/2025 Amager Bio – Copenhagen, DK * Low Tickets *

2/17/2025 Fryshuset – Stockholm, SE

2/19/2025 Rockefeller – Oslo, NO * Low Tickets *

2/20/2025 Trädgår’n – Gothenburg, SE

2/21/2025 Fabrik – Hamburg, DE

2/22/2025 Essigfabrik – Cologne, DE

2/23/2025 Poppodium 013 – Tilburg, NL * Low Tickets *

Revocation wurde 2006 gegründet. Ihr im Eigenverlag veröffentlichtes Debüt Empire Of The Obscene kam 2008 heraus. Seitdem haben sie sieben von der Kritik gefeierte Alben veröffentlicht und sind auf der ganzen Welt getourt, um ihren technisch anspruchsvollen, energiegeladenen Extrem-Metal den begeisterten Fans in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum zu präsentieren. Weitere Neuigkeiten zu Revocation werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

Revocation sind:

Dave Davidson – Gesang, Gitarre

Ash Pearson – Schlagzeug

Harry Lannon – Rhythmusgitarre

Alex Weber – Bass

Revocation online:

https://www.revocationband.com

https://www.facebook.com/Revocation