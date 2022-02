Udo Dirkschneider: veröffentlicht erste Single & Video zu „We Will Rock You“

Er ist DIE Konstante der deutschen Rockszene. Als Gründungsmitglied von Accept ist er weltberühmt geworden, mit seiner Band U.D.O. konnte er seine internationalen Erfolge stetig weiter ausbauen. Wie kaum ein zweiter deutscher Musiker ist er sich dabei all die Jahre über selbst treu geblieben, doch sein persönlichstes und außergewöhnlichstes Album bislang erscheint nun am 22. April 2022: My Way.

Nun enthüllte Udo Dirkschneider die erste Singleauskopplung zu dem Queen Klassiker We Will Rock You, welches Brian May persönlich im Vorfeld – mit einem Ritterschlag inklusive – freigab und als eine der stärksten Queen Coverversionen bezeichnete, die er je zu Gehör bekam.

„Queen haben gezeigt, wie musikalisch vielseitig man als Band sein kann“, konstatiert Udo Dirkschneider und erklärt: „Mich hat das immer schon fasziniert. Queen waren eine meiner allerersten Lieblingsbands. Sie haben mich musikalisch immer inspiriert und ich höre die Platten bis heute gerne auch privat bei mir zuhause. Die Liveversion des Songs hat mir sehr viel besser als das Original gefallen, darum habe ich sie auch für meine Coverversion genutzt.“

Seht das Video hier:

Das Album beinhaltet 17 Coverversionen jener Songs, die den Musiker und Sänger im Laufe seines Lebens am stärksten beeinflusst haben. Darunter befinden sich alle möglichen Klassiker der Musikgeschichte – auch solche, mit denen man bei Udo möglicherweise nicht gerechnet hätte. Jene Tracks haben jedoch nicht nur eine ganz persönliche Geschichte für ihn, sondern kommen auch mit teilweise überraschenden Arrangements einher, die jedoch stets auch klassisch nach Udos Handschrift klingen. „Wenn ich den Song höre, erinnere ich mich an die Zeit, als ich als ganz junger Udo abends auf die Piste gegangen bin, an all die Geschichten, die man wohl nur spät nachts in Clubs erlebt“, erzählt Udo Dirkschneider.

Das Coveralbum macht dabei auch eines deutlich: Wie viele in der Musikbranche über die Jahre gekommen und gegangen sind. Udo Dirkschneider ist noch immer hier – und mit diesen 17 neuen Songs präsentiert er euch seine ganz persönliche Musikgeschichte – My Way.

Jetzt startet der Vorverkauf zu dem Album, dass es als Doppel-LP im Gatefold (schwarz oder clear), als Digipak-CD sowie als limitiertes Earbook mit erweitertem, 60-seitigem Booklet und vielen Foto aus Udos Vergangenheit gibt.

Bestellt hier: https://udo.afr.link/mywayPR

Außerdem erscheint am 18.03. eine auf 700 Exemplare limitierte 7inch Single mit den beiden Tracks We Will Rock You und Kein Zurück.

Auch diese kann ab sofort vorbestellt werden: https://udo.afr.link/wewillrockyouPR

My Way Trackliste:

01. Faith Healer (Alex Harvey)

02. Fire (Crazy World Of Arthur Brown)

03. Sympathy (Uriah Heep)

04. They Call It Nutbush (Tina Turner)

05. Man On The Silver Mountain (Rainbow)

06. Hell Raiser (The Sweet)

07. No Class (Motörhead)

08. Rock And Roll (Led Zeppelin)

09. The Stroke (Billy Squier)

10. Paint It Black (Edit Version)

11. He’s A Woman, She’s A Man (The Scorpions)

12. T.N.T. (AC/DC)

13. Jealousy (Frankie Miller)

14. Hell Bent For Leather (Judas Priest)

15. We Will Rock You (Queen)

16. Kein Zurück (Wolfsheim)

17. My Way (Frank Sinatra)

Außerdem gibt es von dem Doppel Vinyl eine exklusive Record Store Day Version in grey-marbled, dass es ab dem Samstag, 23.04. in allen teilnehmenden Indie Stores zu kaufen gibt. Die exklsuive Vinylfarbe kommt zudem mit einer von Udo original signierten Autogrammkarte sowie einer ebenso exklusiven 18-Track Label Compilation von Atomic Fire Records.

Info zum RSD: https://recordstoreday.com/

