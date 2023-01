U.D.O. – The Legacy

Aus der Karriere von Udo Dirkschneider ist das Projekt U.D.O. nicht wegzudenken. Immer wieder blitzt der Sänger mit der Formation durch. Neben Accept, denen er 2005 endgültig den Rücken zugekehrt hat, ist U.D.O. seine wichtigste Referenz. Seit 1987 veröffentlicht er mit seiner einzigartigen Stimme unter diesem Deckmantel immer wieder neues Material. Mit den beiden Ersten, Animal House und Mean Machine, ging die Reise für das deutsche Heavy Metal Urgestein los. Mittlerweile hat er 18 Alben veröffentlicht. Das Letzte, Game Over, wurde im Oktober 2021 releast. Im November durfte The Legacy für Furore sorgen. Die Best-of umfasst nicht nur über 150 Minuten Spielzeit, sondern auch 33 Songs, die in den letzten 30 Jahren in den Händen der Musiker erstanden waren. Gestartet wird mit Fear Detector und Metal Never Dies. Die Songs wurden auf zwei CDs aufgeteilt. Unter der AFM Records Flagge segelt es sich für U.D.O. schwerelos und das seit zwei Jahrzehnten. Ohne Druck geht es nun an diese Best-of, die keine Wünsche offenlässt. Klar, jedem fehlt möglicherweise der eine oder andere persönliche Ohrwurm, grundsätzlich findet man jedoch alle wichtigen Kompositionen zusammengetragen auf The Legacy. Metal Machine und Steelhammer beleben den Mittelpart der ersten Scheibe. Für das Finale wurde das Trio I Give As Good As I Get, Rock’n’Roll Soldiers und Dominator ausgewählt. Den zweiten Durchlauf eröffnen Mastercutor und Vendetta und führen durch 17 Songs. Dieses Kapitel schließt der Evergreen und wohl größte Hit von Udo Dirkschneider unter U.D.O. – They Want War. Möge der gute alte Rocker gesund und munter bleiben, die ersten Festival für 2023 wurden bereits bestätigt und lassen auf weitere Höhepunkte in seiner Karriere hoffen. Für alle jungen Headbanger ist diese Best-of eine super Möglichkeit, in die Welt des 71 Jahre alten Sängers zu tauchen.

