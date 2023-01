Bang Your Head 2023: Helloween als Samstags-Headliner bestätigt

Hallo Freunde,

zunächst wünschen wir Euch erst einmal ein gesundes neues Jahr und hoffen, dass Ihr alle gut reingerutscht seid!

Wir wissen, Ihr wartet dringend und verständlicherweise mit wachsender Ungeduld auf ein weiteres Lebenszeichen. Es tut uns auch sehr leid, dass wir uns eine sehr lange Zeit bedeckt hielten. Ihr könnt uns glauben, auch wir saßen hier auf Kohlen, da alles nur unter erschwerten Umständen zu erarbeiten war und immer noch ist…

Leider ist auch unser Webmaster seit Wochen unpässlich, weswegen wir gezwungen waren uns erst selbst einzuarbeiten, während wir uns immer noch nach einem Ersatz umschauen.

Aber auch die gravierenden gesundheitlichen Probleme unseres Chefs Horst, mit denen er leider noch immer etwas zu kämpfen hat, haben nicht gerade dazu beigetragen, den von Euch gewohnten Informationsfluss aufrecht erhalten zu können. Asche auf unser Haupt… Zumindest haben wir es kurz vor Weihnachten geschafft eine aktuelle News in sämtlichen gängigen Social Media Kanälen und auf YouTube zu posten und zwischenzeitlich unsere beiden Homepages etwas auf Vordermann zu bringen.

Auch im Hintergrund waren wir nicht ganz untätig, denn eines ist auf alle Fälle klar, das kommende BYH!!! wir am 13. bis 15.Juli 2023 über die Bühne gehen und mit der Warm-Up-Show am 12.Juli.2023 beginnen.

Ebenso wir das Rock of Ages Sommer Open Air in gewohnter Manier vom 28. bis zum 30. Juli 2023 von statten gehen.

Nun zu den bereits in den Jahren 2020, 2021 und 2022 erstandenen Festival-Eintrittskarten:

Sämtliche dieser Tickets behalten ohne Aufpreis ihre Gültigkeit, wohingegen, alle zusätzlich bestellten Artikel, wie zum Beispiel Campingtickets, Dixi-Toiletten, Party Packs etc. aufgrund der immens gestiegenen Nebenkosten preislich vor Ort angeglichen werden müssen, was bedeutet dass, wir gezwungenermaßen die Differenz an sämtlichen Ausgabestellen abkassieren werden.

Hier noch ein Link zum aktuellen Statement von Horst auf YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Nqc1_sJJhMk

Ach, und bevor wir es vergessen😉

Mit Helloween steht nun endlich auch der Samstags-Headliner fest!

Wir sind sehr stolz darauf, dass wir Euch nach der grandiosen United Forces 2022 -Tour, im vergangenen Jahr, Helloween mit einer Megashow im Rahmen unserer 25 Jahre Bang Your Head!!!-Jubiläums-Party im kommenden Sommer (13.-15.07.2023) auf dem Balinger Messegelände präsentieren können.Schon kurz nach der „Band-Reunion“ mit Kiske und Hansen avancierten die 1984 in Hamburg gegründeten Helloween wieder zu einer der erfolgreichsten Metalbands Deutschlands und verkauften reihenweise die großen Hallen aus.

Mit dem aktuellen Album Helloween und vielen Band-Hits im Gepäck wird dies einer von möglicherweise zwei Open-Air-Auftritten in Deutschland darstellen. Das aktuelle, mittlerweile 16. Studioalbum der Band erreichte die Spitze der deutschen Albumcharts und hielt sich drei Wochen in den Top 10. Dieses Album manifestiert die Rückkehr von Kai Hansen und Michael Kiske, die mit Andi Deris nun als „Leadsängertrio“ das Publikum ins Staunen versetzen.

Die ausgekoppelte Single Skyfall steht hierbei außerhalb jeder Kritik. Es handelt sich hierbei um eine unverkennbare Komposition von Kai Hansen, in der alles so überzeugend klingt, wie man es von Helloween gewohnt ist. Die drei Sänger der Band liefern sich ein grandioses gesangliches Triell, in dem keiner der drei zu kurz kommt – vielmehr bestärken sich die Drei in ihren Gesängen gegenseitig.

Andi Deris, Michael Kiske, Kai Hansen, Michael Weikath, Sascha Gerstner, Markus Großkopf und Dani Löble freuen sich auf Euch und werden die Kürbisse zum Explodieren bringen!

Bereits bestätigt für das Bang Your Head 2023 sind:

Helloween, Saxon, Unleashed, Tankard, Benediction, Legion Of The Damned, Rage, Night Demon, Onslaught, Angel Witch, Pestilence, Diamond Head, Victory, Praying Mantis, Heathen, Memoriam, Angelus Apatrida, Suicidal Angels, Atlantean Kodex, Midnight, Skull Fist, Winterstorm, Space Chaser, Lord Vigo, Snakebite, Blizzen

Weitere Bands kommen noch hinzu.

Der Vorverkauf läuft auf Hochtouren. Tickets sind in unserem Webshop www.shop.bang-your-head.de erhältlich, und zwar aktuell noch zum Preis von 159.- Euro (zzgl. 12,5% VVK-Gebühr).

Alle weiteren Informationen rund ums Bang Your Head!!! auf www.bang-your-head.de.

Und noch mal in Kürze:

– Das nächste Bang Your Head!!! wird im Zeitraum 13. bis 15. Juli 2023 stattfinden, die dazugehörige Warm-Up-Show am 12. Juli 2023.

– Das nächste Rock Of Ages würde im Zeitraum 28. bis 30 Juli 2023 stattfinden.

– Ein großer Teil der 2020 bestätigten Bands konnten wir bereits für 2023 erneut bestätigen.

– Alle Festival-Eintrittskarten, die für 2020 und 2021 erworben wurden, würden für 2022 ihre volle Gültigkeit behalten – ungeachtet aller etwaigen Preiserhöhungen (dazu unten mehr).

– Hinsichtlich der Rückabwicklungen beim Wunsch einer Ticketrückgabe ist es noch möglich dies bis zum 31.01.2023 in Angriff zu nehmen. Danach ist eine Rückgabe leider nicht mehr möglich. Wer bis zu dem genannten Zeitpunkt seine Tickets zurückgeben möchte, sollte dies folgendermaßen handhaben:

Tickets eintüten und (wenn möglich registriert per Einwurfeinschreiben) mit Angabe der aktuellen Bank- bzw. Kontoverbindung (IBAN und Bankname) an unsere Adresse:

Sasse Werbeagentur, Horst E. Franz, Im Hirschgarten 9, D-72108 Rottenburg schicken. Nach Eingang und Überprüfung werden wir binnen etwa einer Wochen den Ticketbetrag an Euch zurücküberweisen.

Vielen Dank für Euer Verständnis

Natürlich findet auch 2023 am Vorabend des Bang Your Head!!! wieder die traditionelle Warm-Up-Show statt.

Dabei am 12. Juli in der Volksbankmesse Balingen sind:

TBA

Blaze Bayley

Tba * Manimal * Night

Tickets für die Bang Your Head!!! Warm-Up-Show erhaltet Ihr in unserem Online-Shop zum Preis von 35.- Euro (mit gültigem BYH!!! 2023 Festivalticket) bzw. 45.- Euro (ohne gültiges BYH!!! 2023 Festivalticket) zzgl. 12,5% VVK-Gebühr.

Das Rock of Ages findet 2023 – unter dem Motto Family and Friends zum 15. Mal statt und wird euch , wie gewohnt drei Tage lang, auch mit dem kostenlosen Familienprogramm am Sonntag, unterhalten.

Der Termin:

28. Juli – 30. August 2023

Festplatz Seebronn

bei Rottenburg am Neckar

Bereits bestätigte Acts:

Suzi Quatro, Sweet, Manfred Mann’s Earth Band, Saxon, John Lee’s Barclay James Harvest, John Diva And The Rockets Of Love, The New Roses, Dare Fighter V, Rock Out

Weitere Bestätigungen in Kürze.

Weitere Infos unter: www.bang-your-head.de