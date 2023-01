Worlds Collide Tour mit Within Temptation und Evanescence + Support am 02.12.2022 in der Quarterback Immobilien Arena, Leipzig

Eventname: Worlds Collide Tour

Headliner: Within Temptation und Evanescence

Vorband: Smash Into Pieces

Ort: Quarterback Immobilien Arena, Leipzig

Datum: 02.12.2022

Kosten: ab 65,25 €

Genre: Alternative Rock, Alternative Metal, Nu Metal, Symphonic Metal

Besucher: über 10.000 Besucher

Veranstalter: LiveNation

Setlisten:

Smash Into Pieces

Within Temptation

Evanescence

Wake Up Glow In The Dark Big Bang Let Me Be Your Superhero Sleepwalking Running Away From Home Vanguard Boomerang

Our Solemn Hour Faster Paradise Stand My Ground Angels Raise Your Banner Entertain You Supernova The Reckoning Don’t Pray For Me Shed My Skin All I Need Ice Queen Mother Earth

Broken Pieces Shine Made Of Stone Take Cover Going Under Lose Control/Part Of Me/Never Go Back Far From Heaven Your Star The End Of The Dream Better Without You Imaginary Use My Voice My Immortal Bring Me To Life

Großer Bahnhof in der Arena Leipzig. Die Halle ist groß und heute wird sie zur Gänze benötigt, ohne dass ein Teil davon abgesperrt wäre. Es passen maximal 12.000 Besucher hinein und sehr viel weniger dürften es auch nicht sein, die sich drängen. Es laden ein: Within Temptation und Evanescence zu einem Doppel-Headliner-Konzert. Jeder, der eine Karte hat, hat eine lange Odyssee der Wartezeit hinter sich. Es handelt sich um den Nachholtermin für den Nachholtermin eines Nachholtermins. Die beiden Bands planten ihre gemeinsame Co-Headliner-Tour ursprünglich schon für März 2020. Doch dank der weltweiten Corona-Pandemie wurde sie ein uns andere Mal verschoben. Ende 2020, Ende 2021, Anfang 2022 und nun endlich im November und Dezember 2022 kann die Tour, die durch viele Länder Europas führt, tatsächlich stattfinden.

Die ersten neun Stationen der Tour begleiteten Viridia als Vorband die beiden Co-Headliner. Ab dem Konzert in Frankfurt sind Smash Into Pieces als Support Act dabei. Die schwedischen Alternative Metaller passen mit ihrem Stil zwischen Brachialität und stadiontauglichen Hymnen natürlich voll ins Portfolio der anderen beiden Bands und sind noch bis März in Europa auf Tour. Die Konzerte mit Within Temptation und Evanescence dürften aber diejenigen mit dem meisten Publikum für sie sein. Das nimmt man doch gerne mit. Wenn man erwartet hat, dass die Schweden vor allem Songs von ihrem aktuellen Album Disconnect zum Besten geben, hat sich jedoch getäuscht. Sie bedienen sich recht gleichmäßig aus den letzten vier, fünf Alben. Sieben Stück haben sie seit 2013 veröffentlicht, ein durchaus hoher Output. Wake Up aus dem Album Arcadia von 2020 ist der perfekte Ruf zum Beginn des Konzerts. Obwohl hier natürlich keiner wirklich aufgeweckt werden muss, schließlich haben sich alle auf das Konzert gefreut und viele nehmen die Vorband begeistert mit. Hingucker ist natürlich auch Drummer und Mastermind The Apocalypse DJ, der sich hinter einer Maske voller LED-Leuchten verbirgt. Mit weiteren Songs aus A New Horizon und dem aktuellen Album Disconnect ist allerdings der Zeitslot schnell vorbei und Smash Into Pieces müssen die Bühne nach einer kurzen, aber mitreißenden Show schon wieder räumen.

Heute sind Within Temptation als erster der beiden Headliner dran. Sie wechseln sich mit Evanescence bei jedem Konzert in der Reihenfolge ab, wie sich das für eine richtige Co-Headliner-Tour gehört. Die Band ist bekannt für ihre bombastisch inszenierten Shows und deswegen ist die große Bühne, die die Halle bietet, auch perfekt geeignet. Die Bühnentechnik hat eine Menge aufgefahren, diverse Traversen mit Scheinwerfern sind links und rechts schräg nach oben strebend an der Decke aufgehängt. Und wo andere Bands schon über ein schickes Backdrop hinter dem Drummer glücklich sind, ist hier stattdessen weitere aufwendige Technik installiert, die zur Unterstützung der Show dient. Frontfrau Sharon den Adel beherrscht die Bühne vom ersten Moment an, hier ist nichts zu groß, der Platz wird gebraucht. Die Show ist eine weit gefächerte Mischung aus alten und neuen Songs. Da sich Within Temptation ihrem Stil seit ihrem Beginn recht treu geblieben sind, wirkt auch alles wie aus einem Guss und geht nahtlos ineinander über. Selbst wenn den neueren Songs von ihren letzten beiden Alben Hydra und Resist etwas Alternative Metal beigemischt wurde, so bleiben sie doch typische Within-Temptation-Songs mit viel Knalleffekt und großem Drama.

In den ersten beiden Songs Our Solemn Hour und dem Knaller Faster rekapituliert die Band ältere Songs aus ihren Alben bis 2011. Das folgende Paradise (What About Us?) aus ihrem vorletzten Album Hydra ist allerdings mittlerweile auch schon wieder acht Jahre alt. Allgemein lässt sich die Band mit neuen Alben immer mehrere Jahre Zeit, aber dafür kommen dann auch immer sehr gut produzierte und polierte Werke heraus. Mit dem Klassiker Stand My Ground und Angels sind wir weiterhin in recht frühen Gefilden unterwegs. Die Fans sind jedenfalls bei allen Songs begeistert und gerade im Bereich direkt vor der Bühne ist die Begeisterung allgemein sehr groß. Für die Zuschauer, die Konzerte lieber etwas ruhiger angehen, gibt es ja links und rechts auf den Emporen jede Menge Sitzplätze.

Nun endlich mit Raise Your Banner ein erster Song vom letzten Album. Das ist zwar auch schon wieder drei Jahre alt, aber man muss doch bedenken, dass diese ganze Tour zusammen mit Evanescence ja auch schon im März 2020 starten sollte. Zum Song wird natürlich passend ein Banner geschwungen. Dass es auf dieser Tour die ukrainische Flagge ist, dürfte als klares Statement zu werten sein. Der Song leitet dann auch einen Block neuerer Songs ein. Supernova, einer der mitreißendsten Nummern aus Resist, darf dort auch auf keinen Fall fehlen. Dazu mit Entertain You eine recht neue, bisher als Single und Teil einer EP vom letzten Jahr veröffentlichte Nummer und mit Reckoning ein weiterer Key-Song aus dem Resist-Album. Als ein Höhepunkt der Show kann dann das gemeinsam mit Überraschungsgast Christoph Wieczorek, dem Clean-Sänger von Annisokay, performte Shed My Skin aus der gleichen EP wie zuvor schon Entertain You gelten. Die Metalcore-Band kommt aus dem naheliegenden Halle (Saale). Da kann man schon mal für einen Sprung vorbeischauen und mitsingen. Mitteldeutschland ist jetzt nicht mit so vielen national (oder sogar international) bekannten Acts gesegnet. Und wer nicht gerade auf Deutschrock steht und dafür dann Goitzsche Front aus dem nahen Bitterfeld hat, darf seinen Stolz auf die eigene Musikszene mit Annisokay aus Halle voll ausleben.

Sharon den Adel springt derweil über die Bühne wie ein junges Reh, egal wie lange die Show dauert. Ja, auch wenn sie noch immer im kurzen Röckchen auftritt, die Frau ist mittlerweile 48 und trotzdem noch energiegeladen wie vor fünfundzwanzig Jahren. Der Zeitslot für Within Temptation am heutigen Abend nähert sich jedoch langsam, aber sicher dem Ende. Und zum Abschluss werden noch einmal zwei Alltime-Klassiker rausgeholt: Mit Ice Queen und Mother Earth vom gleichnamigen 2000er-Album können alle Fans noch mal seufzend an alte Zeiten denken und sich hinfortträumen. Voller Streichereinsatz setzt noch eine Schippe Emotion drauf. Mit diesen Songs wurden Within Temptation damals so richtig erfolgreich und haben seitdem alle paar Jahre mit einem neuen Album in derselben Liga nachgelegt. Neben Bands wie Epica oder (die sich vor einiger Zeit aufgelösten) Delain bilden sie damit seit langer Zeit die Speerspitze des Symphonic Metal in den Niederlanden mit seiner ganz eigenen Ausprägung.

Nach dieser Show voller melodiösem „Überwältigungsmetal“ ist erst einmal Durchatmen angesagt. Mit dem zweiten Hauptact des Abends kommt zwar nach einer kurzen Pause ein wenig andere Musik auf die Bühne, aber so verschieden sind beide Bands gar nicht. Vorteil einer gemeinsamen Show ist übrigens auch, dass nicht langwierig eine Bühne umgebaut werden muss. Das verkürzt die Wartezeit. Während die Show von Within Temptation einen recht gleichmäßigen Querschnitt aus allen bisherigen Schaffensphasen bot, der vor lauter Songs mit dramatischem Melodieaufbau und Gesang kaum eine Atempause zuließ, setzen Evanescence vor allem auf die Präsentation des neuesten Albums. The Bitter Truth ist 2021 erschienen und die Tour bietet der Band endlich die Gelegenheit, die neuesten Songs den Fans live vorzustellen.

Gleich beim ersten Song Broken Pieces Shine handelt es sich um ein Stück des aktuellen Albums The Bitter Truth. Auch Song Nummer drei, Take Cover, kommt von derselben Langrille. Während der erste Song in Aufbau und Struktur als sehr typisch gelten kann, lässt Take Cover durch seinen ungewöhnlichen Rhythmus aufhorchen. Von Anfang an sieht man auch die unterschiedliche Konzeption der Shows. Während bei Within Temptation quasi ständig Action auf der Bühne ist und Sängerin Sharon den Adel sich immer auch zusammen mit anderen Bandmitgliedern zeigt und überhaupt viel herumgewuselt wird, ist bei Evanescence die Action eher auf Sängerin Amy Lee fokussiert. Es ist eben auch vor allem ihre Stimme, die das typische Merkmal von Evanescence und Aushängeschild ist. Wenn zu den Nu-Metal-Riffs irgendein kratziger Männergesang aus den Boxen dröhnen würde, wären Evanescence vielleicht „nur“ eine von weiteren Nu-Metal-Bands. Erst der besondere Gesangsstil und die Stimme von Amy Lee geben der Band das Unverwechselbare. Die für die Band typische Kombination mit dem Piano als tragendem Element in vielen Songs ist natürlich ein weiteres besonderes Merkmal.

Und dann kommt im vierten Song mit Going Under der erste Klassiker, den wohl alle hier in der Halle kennen dürften. Der eingängige, hymnische Song von 2003 war damals auch ein Liebling vieler Radiostationen, wenn sie nicht als völlig verschnarcht gelten wollten. Das darauf gespielte Medley aus Lose Control/Part Of Me/Never Go Back wurde gefolgt von der sehr starken Klavier-Ballade Far From Heaven vom aktuellen Album. Auch das ältere The End Of The Dream kann mit großen Emotionen punkten. Diese Songs werden förmlich von Amy Lees Stimme zum Leben erweckt. Überhaupt sieht man an diesen Powerballaden die Wesensverwandtschaft der beiden Headliner. Auch Within Temptation werden am besten, wenn ihre Sängerin dramatische Melodiebögen abschreitet, unterlegt von einem Soundteppich aus harten Gitarrenriffs und Drums und an den richtigen Stellen unterstützt vom Keyboard. Evanescence verzichten auf elektronische Tasten. Einige der Songs werden von Amy Lee hingegen am Piano interpretiert. Tolle Momente, die die Emotionen auf diesem Konzert sichtbar machen.

Imaginery schraubt die balladeske Dramatik noch einmal in die Höhe mit stakkatoartigen Streicher-Arrangements (die hier natürlich vom Band kommen). Mit Use My Voice folgt gleich die nächste Powerballade im Anschluss. Dann endlich mit My Immortal – DER Song, den wohl jeder mit Evanescence verbindet. Manchmal als Emo-Ballade verspottet, weil er musikalisch ganz schön dick aufträgt, ist My Immortal genau das, was in vielen Menschen Emotionen auslöst, weil es viele mit bestimmten Momenten in ihrem Leben verbinden, es sozusagen zum Soundtrack der eigenen Geschichte dazugehört, weil es bestimmte Emotionen sehr gut transportiert. Neben Bring Me To Life war der Song 2003 der Durchbruch für die Band und hat schon allein dadurch eine besondere Bedeutung. Und da ich es schon erwähne: Der letzte Song des Abends ist eben dieses Bring Me To Life. Beide Songs begeistern die Fans noch einmal mehr und sicher werden sich alle gewünscht haben, dass das Konzert damit noch nicht an seinem Ende angekommen ist. Aber die alte Weisheit ist unerbittlich: Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Und damit ist Schluss.

Zwischen den Songs musste Sängerin Amy Lee dem Publikum leider mitteilen, dass sie etwas krank sei und ihre Stimme schonen muss, weswegen nicht alle Songs wie geplant gespielt werden können. Wer also am Ende noch einen Hit wie Call Me When You’re Sober vermisst hat: Das lag genau daran. Immerhin war das Publikum in Leipzig noch gut bedient, beim nächsten Halt der Konzerttour im polnischen Gliwice musste der Auftritt von Evanescence ganz abgesagt werden. Zwar füllten die Zeit dann Within Temptation mit einer extralangen Show, aber das wird für viele Fans, die vor allem wegen Evanescence gekommen waren, sicher nur ein schwacher Trost gewesen sein. In Leipzig hingegen herrschte noch Freude und alle Konzertbesucher dürften nach dem Ende der Vorstellung zufrieden und voller neuer Bilder in ihrer Erinnerung wieder nach Hause gefahren sein. Alle Bands wurden am Ende ihrer Show mit großem Applaus verabschiedet. Und mal ehrlich? Wann bekommt man schon mal solche Auftritte geboten? Riesige Bühne, tolle Lichtshow, perfekter Klang, man spürte, dass die Bands so richtig Bock haben. Und dank großer und hoher Halle mit vielen Emporen und Tribünen auch sehr gute Sicht und viel Platz.