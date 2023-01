Rook Road – Rook Road

Anfang 2022 gegründet, legen Rook Road in einer schweren Zeit los, können sich jedoch fokussieren und bringen mit Rook Road das gleichnamige Debütalbum heraus. Seit November steht dieses über Saol Records zur Verfügung und kommt auf 50 Minuten Spielzeit. Die moderne Produktion dringt in alte Muster, so greifen die Deutschen klassische Heavy Rock Klänge auf, gehen aber auch tiefer in Rockgefilde vor, um dort einen erfrischenden Blues Stiefel zu zelebrieren. Schwerelos gleiten sie somit durch sechs Jahrzehnte von den späten 70ern bis ins Jahr 2022 – alles ist dabei. Der durchweg positive Eindruck entsteht auch durch Sänger Patrik Jost. Patrick hat nicht nur alles im Griff, sondern kann mit seinen Gesangsfarben einzelne Höhepunkte in den Tracks generieren. Gleich die zweite Nummer Sick To The Bone spricht für die deutsche Truppe. Locker, dennoch zielstrebig legen sie dem Hörer einen pulsierenden Ohrwurm in die Horchlappen. Die Arbeit von Hannes Luy an der Hammondorgel und am Keyboard bringt sie ein Stück näher an die großartigen Deep Purple. Fans der Briten sollten definitiv mal hineinhören, gleiches gilt für Whitesnake, Rainbow oder UFO. Balladen dürfen nicht fehlen. Mit Sometimes steht bereits früh eine auf dem Plan, die schnell den Hörer erdet, die Spannung aber nicht aus der Platte radiert. Epischer geht Romeo vor und gefällt mir persönlich mit am besten. Das liegt in der Kombination von Patrick und Hannes, die perfekt funktionieren. Uwe Angel an der Gitarre, Sebastian Mitael am Bass und Schlagzeuger Thomas Luther darf man in dem Zuge nicht vergessen. Als Quintett wirbeln die Fünf den uralten Staub auf, greifen nach dem Konzept ihrer Urväter, um aus diesem einen zeitgemäßen Heavy Rock zu formen. Mit Rook Road erwischen sie einen nahezu perfekten Start, auf dem sie weiter aufbauen können. Gut gelaunt bilden Tower und Egyptian Girl das erste Finale.

