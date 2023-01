Architects am 05.01.2023 in der Jahrhunderthalle Frankfurt

Event: Architects Germany Tour 2023

Bands: Sleep Token, Northlane, Architects

Ort: Frankfurt, Jahrhunderthalle

Datum: 05.01.2023

Kosten: ca. 40 €

Genre: Metalcore

Besucher: ca. 4.500

Veranstalter: Starkult Promotion

Link: https://www.architectsofficial.com/

Setliste Architects:

Black Lungs Modern Misery Be Very Afraid These Colours Don´t Run Deep Fake Tear Gas Giving Blood Impermanence Meteor Discourse Is Dead Broken Cross Little Wonder A New Moral Low Ground Dead Butterflies Royal Baggars A Match Made In Heaven Memento Mori A Wasted Hmyn Burn Down My House Hereafter Doomsday

Zugabe:

Nihilist When We Were Young Animals

Einen Tourstart nach Maß erlebt die britische Metalcoreband Architects am 5. Januar 2023 in der Jahrhunderthalle in Frankfurt, die 24 Songs an diesen Abend zum Besten gibt!

Als Einheizer fungieren die Bands Sleep Token (britisches Rockkollektiv mit progressiven und alternativen Metalsymbiosen) und Northlane (Hardcore/Metalcoreband aus Sydney), bevor die Briten gegen 21 Uhr die Bühne der Jahrhunderthalle betreten.

Eingeleitet wird der Auftritt der Architects durch mystisch illuminierte Bildszenarien, bevor Sänger Sam Carter, klassisch in schwarzen Jeans und T- Shirt, dafür in stylishen roten Stiefeletten vor den rund 4500 Fans vor der Bühne und auf dem Rang den ersten Song des Abends, Black Lungs anstimmt.

Schlag auf Schlag geht es dann vorwiegend mit Liedern von der aktuellen Scheibe For Those That Wish To Exist weiter, darunter Giving Blood, Impermanence, Meteor, Discourse Is Dead, Little Wonder und Animals als letzten Song des Abends.

Das Album zeigt sich gewohnt sozialkritisch, stellt den Fingerzeig jedoch auf jeden Einzelnen: “Was können wir an unserer Lebensweise ändern, um die menschliche Rasse zu retten sowie den Planeten?”, so Sam Carter in der Botschaft ihres neunten Werkes.

Und obwohl viele Kritiker das Songensemble und die Weiterentwicklung der Band seit dem Tod von Tom Searle kritisieren, ist das bei dem Publikum in Frankfurt kein Thema. Die bunt gemischte Fangemeinde feiert die Band, die meist in rotes Licht getaucht ist, bei jeden Song und auch Moshpits und Crowdsurfer dürfen nicht fehlen!

Aber auch Lieder wie Modern Misery, Be Very Afraid – erstmals live gespielt – These Coulours Don’t Run, Deep Fake, Dear Gas, Dead Butterflies oder Royal Beggars dürfen natürlich nicht fehlen.

Mit Frankfurt verbindet Sam Carter viele positive Erinnerungen. Hier startete er damals seine erste Deutschland-Headlinertour und auch jetzt konnte er die Tage in der Stadt genießen! Er liebt es eh’ in Deutschland zu spielen und findet das Publikum und die Stimmung “fucking awesome”.

In seinem persönlichen “Seelenstrip” dankt Carter seiner Band, ohne die er die Corona-Zeit sowie die Missstände der Welt gar nicht überstanden hätte, und ruft zum gegenseitigen Kennenlernen im Publikum auf. Tiefgründige Worte gepaart mit einem zweistündigen Metalcore-Programm vom Feinsten – das macht Architects so besonders!

Sehr schön ist auch das Akustik-Set gegen Ende der Show, in dem Sam mit dem neuen Gitarristen Josh Middleton (seit 2017) Memento Mori, A Wasted Hymn und Burn Down My House interpretiert.

Doch wer denkt, jetzt geht es langsam weiter, wird eines Besseren belehrt: Die zwei Kracher Hereafter und Doomsday bilden die zwei offiziellen letzten Songs – doch das Publikum will mehr und so gibt es noch drei satte Zugaben mit Nihilist, When We Are Young und das schon erwähnte Animals.

Erst dann lassen die Fans die Briten von der Bühne, die noch schnell ihre Drumsticks unter die Menge bringen.

Eine klasse Organisation und ein gelungener Tourauftakt für die Architects, die noch sechs Konzerte in Deutschland spielen, sowie einen super Beginn des Metaljahres 2023!