Brutal Assault 2024: neue Welle von Black-Metal-Bands für 2024

Die schwärzeste Welle des Black Metal wird zweifelsohne von einem Act kommen, dessen Name für sich selbst spricht: Abbath werden die Songs von Immortal spielen!

Alle Fans des düsteren Genres werden sich auch an Triumph Of Death erfreuen, die, angeführt von Tom G. Warrior (Triptykon, Celtic Frost), erneut die Songs der legendären Hellhammer spielen werden. Die stärkste norwegische Welle mit einem unnachahmlichen Stil kommt mit dem Underground-Kult Tulus und den persönlich verbundenen Khold, experimentelle und avantgardistische Töne mit Dødheimsgard und Ved Buens Ende, und die mit Nidrosian verbundenen Darvaza werden eine wilde Show bieten.

Verstärkt wird das Line-Up durch die irischen Primordial, die Black Metal mit keltischen Einflüssen mischen, oder die finnischen Rebellen Impaled Nazarene, die von den Brüdern Luttinen bereits im vierten Jahrzehnt angeführt werden. Aus dem pazifischen Nordwesten schließlich wird der melodische Black Metal von Uada vertreten, und das dunkle Ritual wird auf der Bühne von Devil Master zelebriert, deren Werk auch Death Rock umfasst.

Außerhalb der oben genannten dunklen Genres sind die Schweden Grand Magus vertreten, die die Liste der Neuzugänge mit erdigem Heavy/Doom auffrischen und damit die Fans von Candlemass erfreuen.

Das Festival wird wieder in der zweiten Augustwoche vom 7. bis 10. August 2024 in der Burg Josefov, einer Militärfestung aus dem 18. Jahrhundert, stattfinden und über 130 Bands aus der ganzen Welt präsentieren.

Abbath (performt Immortal), Darvaza, Devil Master, Dødheimsgard (DHG), Grand Magus, Impaled Nazarene, Khold, Primordial, Triumph Of Death (performen Hellhammer), Tulus, Uada, Ven Buens Ende

Abbath (performs Immortal), Architects, Behemoth, Bodysnatcher, Born Of Osiris, Broken Hope, Brutus, Čad, Darkest Hour, Darvaza, Devil Master, Dødheimsgard (DHG), Emperor, Evil Invaders, Grand Magus, God Is An Astronaut, Guilt Trip, Impaled Nazarene, Incantation, Jinjer, Kampfar, Khold, Left To Die, Legion Of The Damned, Lik, Mental Cruelty, Motionless In White, My Dying Bride, Necrot, Party Cannon, Primordial, Satyricon, Skeletal Remains, Sněť, Terrorizer, The Black Dahlia Murder, Triumph Of Death (performen Hellhammer), Tulus, Uada, Ufomammut, Ven Buens Ende, Vomitory, Whitechapel

