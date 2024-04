Presented by TFM.rocks: Pestilence & Carnation + Bodyfarm am 04.04.2024 im Mergener Hof in Trier

Bands: Pestilence, Carnation, Bodyfarm

Ort: Mergener Hof, Rindertanzstr. 4, 54290 Trier

Datum: 04.04.2024

Kosten: 35,00 € VVK, 37 € AK

Genre: Death Metal

Besucher: ca. 200 Besucher

Veranstalter: Mergener Hof Trier

Link: https://mjctrier.de/event/pestilence/

Setlisten:

Bodyfarm

Carnation

Pestilence Intro Manhunt Soul Damnation Storming Revolution Pervitin Last Crusade Retaliate Torment The Swamp Dreadlord Dark Age Herald Of Demise Iron Discipline Sepulcher Of Alteration Maruter Cycle Of Suffering Cursed Mortality Metropolis Helfire Neromancer Secrecies Of Horror Dehydrated Mobvs Propagationem Process Of Svffocation Sempiternvs Twisted Trvth Chronic Infection Land Of Tears Deificvs Lost Souls Prophetic Revelations Ovt Of The Body

Bereits vor Ostern hatten mit Sinister und Graceless zwei niederländische Death Metal Bands das Osterfest in Trier im Mergener Hof, gleich neben der Porta Nigra, gewaltig eingeläutet. Kurz nach Ostern sind es mit Pestilence und Bodyfarm gleich wieder zwei mächtige Death Metal Bands aus den Niederlanden, die in Trier die Osterglocken noch einmal läuten lassen.

Während der Black Death in Europa von 1347 und 1353 wütete und dann endlich sein Ende hatte, sind Pestilence, Carnation und Bodyfarm vom 03.04. bis 21.04.2024 auf Black Death Over Europa Tour 2024. Gleich der zweite Tourtermin zwischen den Events in München und Berlin ist im Mergener Hof in Trier! In Trier ist Time For Metal angesagt. Darauf weist bereits das Banner am Eingang hin! Daher sind wir auch heute wieder dabei. Nicht nur Udo und ich sind heute dabei, sondern auch rund 200 feierwütige (Death) Metal Fans, für die Veranstalter Oli sich hier den Arsch aufreißt und die eine oder andere Metal Institution in den Mergener Hof holt.

Pünktlich eröffnen Bodyfarm den heutigen Abend. Bodyfarm wurden 2009 von Thomas Wouters (RIP) und Quint Meerbeek (RIP) gegründet. In den Jahren 2012 bis 2015 wurden gleich drei Alben veröffentlicht. Das Schicksal meinte es nicht gut mit der Band. Mit Frontmann Thomas Wouters (2019) und Schlagzeuger Quint Meerbeek (2023) verstarben gleich zwei Gründungsmitglieder! Die Gitarristen Bram Hilhorst und Alex Seegers halten Bodyfarm in memoriam der beiden verstorbenen Bandmitglieder am Leben. Gesang und Bass hat Ralph de Boer übernommen und hinter den Kesseln sitzt David Schermann, dessen ehemalige Band Wesenwille ich letztes Wochenende live auf dem Culthe Fest erleben durfte.

Beide sind bereits auf dem letzten Album Ultimate Abomination (2023) vertreten. Die Niederländer Bodyfarm wissen natürlich, was Old School Death Metal ist, denn da spielen sie für mich persönlich an vorderster Front mit und zeigen das heute Abend mit einem erstklassigen Gig. Anlässlich der anstehenden Tour haben Bodyfarm mit Malicious Ecstasy ein neues Album veröffentlicht, welches vier neue Songs und einen Livemitschnitt vom letzten Jahr enthält. Deshalb möchte ich es als eine EP mit Livebonus bezeichnen. Die beiden Songs Pervitin und Retaliate von dieser EP stehen heute Abend auf der Setliste, ansonsten ist es eine Songauswahl der Alben Ultimate Abomination (2023), Dreadlord (2019) und Battle Breed (2015). Richtig schöner Death Metal Stoff, schön feilgeboten durch Bodyfarm. Dass das Quartett auch Death Doom ausgezeichnet beherrscht, beweist es mit dem Song The Swamp, mit dem sie mein Doom Metal Herz aufflackern lassen. Die Band hat heute 45 Minuten zur Verfügung, die sie nutzt, um sich in die Death Metal Herzen der Trierer zu spielen. Für mich ist es übrigens das zweite Mal, dass ich die Band live erlebe. Das erste Mal war es 2015 beim Dynamo Metalfest in Eindhoven, damals noch mit den beiden leider verstorbenen Bandmitgliedern Thomas Wouters und Quint Meerbeek. Klasse Eröffnung des heutigen Abends durch Bodyfarm.

Wie üblich, die kurze Umbauphase, die hier in Trier wieder perfekt abläuft. Ich gehe hoch, um einem Kumpel eine Auswahl der Shirts zu senden, da ich ihm von Bodyfarm was mitbringen soll. Oben begegne ich dann Andreas, den ich von anderen Konzerten her kenne. Andreas hat bei unserem Time For Metal-Gewinnspiel für Karten des heutigen Abends mitgemacht und bedankt sich für den Gewinn seiner Karte bei mir. Das freut mich natürlich sehr für ihn. Also Leute, bei unseren Gewinnspielen mitmachen lohnt sich.

Es folgen die Belgier Carnation. Carnation wurden 2013 durch den Gitarristen Jonathan Verstrepen gegründet. Live konnten sie die Fans bereits auf Festivals wie dem Summer Breeze und dem Baden In Blut überzeugen. Ende letzten Jahres legten sie mit Cursed Mortality ihr vielbeachtetes drittes Studioalbum vor, auf dessen Liveumsetzung sich die Trierer Death Metal Fans heute Abend natürlich freuen. Das Quintett ist fast noch in der Urbesetzung komplett. Lediglich Schlagzeuger Vincent Verstrepen stieß erst 2016 zur Band, hat allerdings auch schon alle Alben mit eingespielt: Chapel Of Abhorrence von 2018, Where Death Lies von 2020 und das bereits oben erwähnte Cursed Mortality aus dem letzten Jahr.

Die Belgier nutzen hier ihre Chance und blasen gleich zum Death Metal Angriff. Ganz klar im Vordergrund ist ihr Sänger Simon Duson, der mit seinem bleichen Gesicht auch visuell gleich auffällt. Nein, ihm ist natürlich nicht schlecht, er hat auch nichts Verdorbenes gegessen, sondern er ist bleich geschminkt. Dass ihm nicht schlecht ist, merkt man daran, dass er permanent in Bewegung ist und das Publikum regelrecht aufpeitscht. Die Fans hier im Mergener Hof lassen sich nicht zweimal bitten und sind begeistert dabei. Carnation schaffen es, die Fans hier richtig in Bewegung zu setzen. Nicht nur Songs vom neuen Album stehen hier auf dem Programm bzw. Setliste, sondern auch ältere Songs, die Simon Duson ankündigt. Der Sänger ist mit guten Harsh-Voices unterwegs, bei einem Song wagt er sich sogar an Clean-Vocals und das noch nicht einmal schlecht. Das wäre für die Band natürlich beim Deathfeast in Andernach ein Ausschlussgrund, denn dort heißt es: No Clean-Singing. Carnation können hier genauso überzeugen wie eben Bodyfarm. Den stürmischen Applaus am Ende ihres heutigen Gigs haben sie sich mehr als verdient.

Pestilence aus den Niederlanden zählen zu den einflussreichsten Death Metal Acts in Europa. 1986 gegründet, konnten Pestilence mit ihren ersten drei Alben Mallevs Maleficarvm, Consvming Impvlse und Testimony Of The Ancients bereits heutige Klassiker vorlegen. Von Death/Thrash entwickelte man sich immer mehr in Richtung versierten progressiven Death Metal mit einem hohen Maß an Eigenständigkeit. Rückschläge erfolgten durch die Bandauflösung 1994. 2008 ließ Sänger, Gitarrist und Mastermind Patrick Mameli die Band wieder auferstehen. Drei neue Alben folgten, bis 2014 noch einmal ein Niederschlag kam. Nach vierjähriger Auszeit waren Pestilence allerdings wieder da. 2018 erschien das beeindruckende Album Hadeon und 2021 Exitivm. Ende April 2024 wird mit Levels Of Perception ein neues Album am Start sein. Insgeheim habe ich ja darauf gehofft, dass man bereits eine „Tourpressung“ vom neuen Album am Start hat. Allerdings ist da Fehlanzeige, wie eigentlich realistisch erwartet.

Pestilence nehmen das mit, was Bodyfarm und Carnation eben hier aufgebaut haben. Die Welle der Begeisterung schwappt bei den Fans über. Patrick Mameli, wunderbar gestylt in einer Jogginghose und einem Pestilence-Shirt, gibt hier sein Bestes. Etwas mehr Style zeigen Rutger van Noordenburg an der Gitarre und Michiel van der Plicht an den Kesseln. Beide waren bereits am letzten Album Exitivm beteiligt. Denen sieht man den Spaß, den sie an der Sache haben, regelrecht an, während Patrick Mameli meist den bösen Death Metaller gibt. Allerdings kommt ihm doch das eine oder andere Mal ein Grinsen über seine Wangen. Äußerst cool auch der Mann am Bass. Das ist Roel Käller, der sich bereits vorher bei den niederländischen Symphonic (Death) Metallern Mayan seine Sporen verdient hat.

Breit gefächert ist die Setliste von Pestilence. Angefangen mit dem Opener Secrecies Of Horror vom Testimony Of The Ancients über Dehydrated vom anderen Klassiker Consvming Impvlse bis hin zu Deificvs vom letzten Album Exitivm. Ein wahrlich schönes Potpourri an Death Metal Klassikern niederländischer Güte. Hatte ich eigentlich schon erwähnt, dass bei den ersten beiden Alben ein gewisser Martin van Drunen den Gesang beisteuerte? Ja genau, jenes Goldkehlchen, welches heute die Stimme von Asphyx ist. Die Voices übernahm Patrick Mameli kurzerhand erst ab dem dritten Album, nach Ausscheiden von Martin van Drunen. Das ist allerdings nun auch schon 35 Jahre her und seitdem prägt Patrick Mameli die Voices bei Pestilence …

Nach dem zwölften und letzten Song Ovt Of The Body ist hier in Trier weit nach 23:00 Uhr dann Schluss. Noch einiges am Merchstand mitgenommen, bei Oli und einigen bekannten Gesichtern hier verabschiedet und dann noch nach Hause. Die Osterglocken haben hier in Trier mal wieder gewaltig gewackelt. Weitere tolle Events gibt es hier im Mergener Hof in Kürze! Wir werden berichten.