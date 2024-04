Wardruna: kündigen ersten Teil ihrer Welttournee für 2024/25 an

Nachdem sie vergangenen Freitag bereits die neue Single Hertan veröffentlicht haben (siehe weiter unten), legen Wardruna nun direkt nach und kündigen den ersten Teil einer ausgedehnten Welttournee für dieses und nächstes Jahr an. Im Rahmen der Tour werden Wardruna in ausgewählten Veranstaltungsorten und Theatern in ganz Europa, dem Vereinigten Königreich, Irland, Norwegen und anderen Ländern auftreten. Dazu gehören Auftritte in prominenten Veranstaltungsorten wie der Royal Albert Hall in London und dem Osloer Opernhaus.

Wie bereits 2019, wird auch die einzige US-Show 2024 wieder im legendären Red Rocks Amphitheatre in Colorado stattfinden, mit Chelsea Wolfe als Special Guest. Wardruna werden außerdem ihre ersten, von den Fans heißersehnten Auftritte in Australien, Neuseeland und Lateinamerika absolvieren. Die vollständige Liste der Shows gibt es hier.

Frontmann Einar Selvik sagt über die Tour: „Es ist immer ein besonderes Gefühl, eine neue Tournee zu planen und anzukündigen. Diesmal vielleicht noch mehr als sonst, da wir einige Teile der Welt besuchen werden, in denen wir noch nicht mit Wardruna aufgetreten sind. Wir freuen uns sehr darauf, mit unseren Liedern bekannte Gesichter und Orte wiederzusehen, aber auch auf die Chance, in neuen Ländern neue Kontakte zu knüpfen.“

Der Ticketverkauf beginnt am Freitag, dem 12. April, um 10 Uhr auf www.wardruna.com.

In Deutschland werden Wardruna folgende Shows spielen:

11.11.24 Hamburg, Laeiszhalle

12.11.24 Berlin, Tempodrom

15.11.24 Frankfurt am Main, Jahrhunderthalle

16.11.24 Nürnberg, Meistersingerhalle

20.11. Halle, Händelhalle

26.11. Düsseldorf, Tonhalle