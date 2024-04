Wardruna: veröffentlichen neue Single + Video „Hertan“

Mitten im Entstehungsprozess ihres neuen Albums tauchen Wardruna auf, um uns mit der Single-Veröffentlichung von Hertan und dem dazugehörigen Musikvideo einen Vorgeschmack auf ihr nächstes Werk zu geben! Hertan, das skandinavische Wort für Herz, ist in der Wardruna-Tradition fest verankert. Mit diesem neuen Lied kündigt die Band den Beginn eines neuen Zyklus an. Das Lied erforscht den Rhythmus des Pulses, einen Fluss, der in allen Formen des Lebens und in der Natur sichtbar ist auf der einen Seite, und das Herz als Lenker unserer Entscheidungen und wahren Wünsche auf der anderen Seite.

Für die Videoproduktion von Hertan hat sich die Band erneut mit dem finnischen Regisseur und Fotografen Tuukka Koski zusammengetan. Koski hat bereits bei den Videos für Raido, Voluspá und Grá Regie geführt. Dieses Mal fand die Produktion hauptsächlich während einiger eisiger Nächte in Nordfinnland auf der Insel Hailouto statt.

Frontmann Einar Selvik sagt über das Video: „Es ist immer eine große Freude, mit Tuukka und seinen Kollegen von Breakfast Helsinki Kunst zu schaffen! Seine Erfahrung und sein Auge für Details sowie seine Fähigkeit, immer wieder neue Ideen hervorzuzaubern, sind sehr inspirierend. Drei Tage, drei Orte, kein Schlaf, aber viel Herz. So ist es gelaufen. Ich hoffe, das Ergebnis gefällt euch!“

Wardrunas fünftes Album Kvitravn (weißer Rabe) wurde im Januar 2021 veröffentlicht. In den elf Liedern des Albums geht es um nordische Zauberei, Geistertiere, Schatten, Natur und Animismus, die Weisheit und Bedeutung bestimmter Mythen, verschiedene spirituelle nordische Konzepte und die Beziehung zwischen Weisen und Liedern. Das Album erreichte in 13 Ländern die Charts, darunter Platz 1 in Kanada und Österreich und Platz 2 in Deutschland. Ein Jahr später präsentierte die Band ein virtuelles Live-Erlebnis in Form von First Flight Of The White Raven, das ebenfalls in den offiziellen deutschen Albumcharts landete.

Die Zeit zwischen dem First Flight Of The White Raven und Hertan war jedoch nicht ohne kreativen Output: Eine neue Version von Voluspá (live mit dem Philharmonischen Orchester Bergen) erschien im Juni 2023. Außerdem soll am Record Store Day 2024 in den USA, Kanada und Deutschland eine weitere Version von Voluspá erscheinen, die Einar Selvik mit dem färöischen Liedermacherin Eivør und dem Dänischen Nationalen Symphonieorchester während einer Konzertreihe aufgenommen hat.

Mit Hertan beginnt nun also ein neuer Zyklus, und Wardruna gehen auf eine ausgedehnte Welttournee, unter anderem durch Europa, Australien, Nord- und Südamerika, Großbritannien und Norwegen. Mehr dazu in Kürze.