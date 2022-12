Wardruna am 01.12.2022 im Theater am Potsdamer Platz Berlin

Event: Wardruna Europa Tour 2022

Headliner: Wardruna

Ort: Theater am Potsdamer Platz, Berlin

Datum: 01.12.2022

Genres: Viking, Folk

Besucher: ca. 1.500 Besucher

Für nur einen einzigen Termin kommen die Norweger von Wardruna nach Deutschland. Am 1. Dezember spielen sie im Berliner Theater Am Potsdamer Platz und starten hier ihre Europatour.

Die Theaterkulisse gibt diesem besonderen Konzerterlebnis eine elegante und bedächtige Note. Durch die Sitzplätze konzentriert man sich auf die Bühne und das Geschehen hier. Ein wenig nach 20 Uhr stehen die Musiker um Einar Selvik dann auch auf der Bühne. Erster Song des Abends ist Kvitravn aus dem aktuellen Album. Sofort herrscht im Saal eine fesselnde Atmosphäre.

Stimmungsvoll und zu den jeweiligen Songs passend ändern sich die Beleuchtung und Farbgebung der Bühne, ohne dabei übertrieben zu sein oder zu sehr nach Show wirken zu wollen. Bei erstklassigem Sound und den eindringlichen Stimmen von Einar Selvik und Lindy Fay Hella erlebt wohl jeder Besucher des heutigen Abends einen oder mehrere Gänsehautmomente.

Aus dem Publikum hört man während des zweistündigen Auftritts kaum Regungen, bis der Titel Odal abklingt und sich die Gänsehaut der Konzertbesucher langsam legt. Dann hält es keinen mehr auf den bequemen Theaterstühlen. Der ganze Saal steht und fällt in einen nicht abbrechen wollenden Applaus. Nun findet auch Einar Selvik ein paar Worte, die er sichtlich ergriffen an das Publikum richtet. „We are all the same“ – das ist die Nachricht des Abends.

Nach dem ebenfalls von nicht enden wollenden Jubel begleiteten Helvegen als Zugabe verabschieden sich alle Musiker bis auf Einar Selvik von der Bühne. Er verfällt dann noch ein wenig ins Plaudern und wünscht sich mehr Gesang. Ob gut oder schlecht, Musik ist laut dem Norweger wie Medizin. Abschließend und als letztes Stück heute Abend gibt Einar die Scaldic Version von Voluspá zum Besten. Zwei Stunden sind wie im Flug vergangen und beweisen wieder einmal, dass Wardruna live definitiv ein Erlebnis sind.