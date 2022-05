Udo Dirkschneider: gelingt mit „My Way“ der höchste Charteinstieg seiner Karriere

Als Gründungsmitglied von Accept ist er weltberühmt geworden, mit seiner Band U.D.O. konnte er seine internationalen Erfolge stetig weiter ausbauen. Wie kaum ein zweiter deutscher Musiker ist er sich dabei all die Jahre über selbst treu geblieben, doch sein persönlichstes und außergewöhnlichstes Album bislang erschien letzte Woche: My Way.



Damit gelang Udo Dirkschneider nun der sensationelle Sprung auf Platz #4 der offiziellen deutschen Albumcharts. Für die 70jährige Metal Ikone ist dies der höchste Charteinstieg seiner Karriere und stellt damit den Accept Klassker von 1986, Russian Roulette (Platz #5) sowie den 2018 veröfentlichten U.D.O. Longplayer Steelfactory (Platz #7) in den Schatten. Das Team von Time For Metal und Atomic Fire Records gratuliert Udo Dirkschneider von ganzem Herzen!



My Way gibt es als als Doppel-LP im Gatefold (schwarz oder clear), als Digipak-CD sowie als limitiertes Earbook mit erweitertem, 60-seitigem Booklet und vielen Foto aus Udo’s Vergangenheit.

Außerdem gibt es von dem Doppel Vinyl eine exklusive Record Store Day Version in grey-marbled, erhältlich in allen teilnehmenden Indie Stores. Die exklsuive Vinylfarbe kommt zudem mit einer von Udo original signierten Autogrammkarte sowie einer ebenso exklusiven 18-Track Label Compilation von Atomic Fire Records.

My Way beinhaltet 17 Coverversionen jener Songs, die den Musiker und Sänger im Laufe seines Lebens am stärksten beeinflusst haben. Darunter befinden sich alle möglichen Klassiker der Musikgeschichte – auch solche, mit denen man bei Udo möglicherweise nicht gerechnet hätte. Jene Tracks haben jedoch nicht nur eine ganz persönliche Geschichte für ihn, sondern kommen auch mit teilweise überraschenden Arrangements einher, die jedoch stets auch klassisch nach Udos Handschrift klingen. „Wenn ich den Song höre, erinnere ich mich an die Zeit, als ich als ganz junger Udo abends auf die Piste gegangen bin, an all die Geschichten, die man wohl nur spät nachts in Clubs erlebt“, erzählt Udo Dirkschneider.



Das Coveralbum macht dabei auch eines deutlich: wie viele in der Musikbranche über die Jahre gekommen und gegangen sind. Udo Dirkschneider ist noch immer hier – und mit diesen 17 neuen Songs präsentiert er euch seine ganz persönliche Musikgeschichte – My Way.

Unsere Meinung zum Erfolgsrelease: