U.D.O.: kündigen Deutschland-, Schweiz- und Tschechien-Shows ihrer »Touchdown«-Welttournee 2023/24 an

Die deutschen Heavy Metaller U.D.O. (auch unter dem Namen Dirkschneider auftretend) spielen derzeit die letzten Shows ihrer diesjährigen Sommerfestivalsaison, ehe am kommenden Freitag, dem 25. August 2023, endlich ihr langerwartetes neues Studioalbum Touchdown via Atomic Fire Records auf den Markt kommen wird. Steht die Veröffentlichung jener Platte doch wahrlich kurz bevor, gibt die Band passenderweise auch die Termine eines ersten größeren Abschnitts der sich anschließenden Welttournee 2023/24 bekannt. Nachdem U.D.O.s Touchdown kommende Woche in den Anlagen ihrer Fans landen wird, wird in Bälde also auch die Livepremiere diverser sich darauf befindlicher Hits auf den „Spielfeldern“ des Globus erfolgen. In diesem Rahmen sind 14 Konzerte in deutschen Clubs und Städten sowie Auftritte in Pratteln (Schweiz) und in Tschechien (Prag, Brünn und Ostrau) geplant, die die Truppe im Februar und März des kommenden Jahres durch die hiesigen Gefilde führen werden. Tickets für alle Deutschland-Shows sind bereits erhältlich (CH + CZ werden in Bälde folgen)! Aber auch alle anderen U.D.O.-Fans können sich schon einmal freuen, denn an Konzerten in weiteren Ländern, natürlich ebenso an Special Guests, wird im Hintergrund bereits gearbeitet.

Touchdown – Welttournee 2023/24 – Europa

23.02.2024 DE Regensburg-Obertraubling – Eventhall Airport [TICKETS]

24.02.2024 DE Berlin – Huxleys Neue Welt [TICKETS]

25.02.2024 DE Magdeburg – Factory [TICKETS]

28.02.2024 DE Hamburg – Markthalle [TICKETS]

29.02.2024 DE Oberhausen – Turbinenhalle 2 [TICKETS]

01.03.2024 DE Markneukirchen – Musikhalle [TICKETS]

02.03.2024 DE Leipzig – Hellraiser [TICKETS]

03.03.2024 DE München – Backstage [TICKETS]

06.03.2024 DE Mannheim – Capitol [TICKETS]

07.03.2024 DE Stuttgart – Im Wizemann [TICKETS]

08.03.2024 DE Memmingen – Kaminwerk [TICKETS]

09.03.2024 DE Nürnberg – Löwensaal [TICKETS]

10.03.2024 CH Pratteln – Konzertfabrik Z7 [TICKETS – IN KÜRZE!]

14.03.2024 DE Wilhelmshaven – Pumpwerk [TICKETS]

16.03.2024 DE Marsberg – Metal Diver Festival [TICKETS]

20.03.2024 CZ Prag – Roxy [TICKETS; ab Mi., 23.08.2023, 17.00 Uhr]

22.03.2024 CZ Brünn – Sono Centrum [TICKETS; ab Mi., 23.08.2023, 17.00 Uhr]

23.03.2024 CZ Ostrau – Garage Club [TICKETS; ab Mi., 23.08.2023, 17.00 Uhr]

Infos & Tickets: https://udo-online.de/tourdates.html

Weitere U.D.O.-/Dirkschneider-Livetermine:

25.08.2023 DE Haddeby – Baltic Open Air [TICKETS]

16.09.2023 DE Tuttlingen – Beast of Rocks @ Stadthalle [TICKETS]

07.10.2023 DE Würzburg – Keep It True Rising III @ Posthalle* [TICKETS]

22.10.2023 AT Linz – Wildstyle & Tattoo @ Tabakfabrik [TICKETS]

29.10.2023 AT Salzburg – Wildstyle & Tattoo @ Messezentrum [TICKETS]

10./11.05.2024 DE Braunschweig – Rock in Rautheim* [TICKETS]

03. – 06.07.2024 DE Ballenstedt – Rockharz Open Air* [TICKETS]

*als Dirkschneider

