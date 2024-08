Jailbreak Festival am 16.08. und 17.08 2024 im Fængslet, Horsens – Tag 1, Freitag

Festivalname: Jailbreak Festival 2024

Bands: Eternal Champion, U.D.O., Firewind, Mr.Big, Dragonforce, Testament, Katatonia, Avantasia, Brian Downey’s Alive And Dangerous, Skarnet, Mikkey Dee, S8nt Electric, Ugly Kid Joe, Junkyard Drive, Bæst, Royal Hunt, Pretty Maids, Thundermother

Ort: Fængslet, Horsens, Dänemark

Datum: 16.08.2024 – 17.08.2024

Kosten: Zweitagesticket 180 €, Tagesticket 113 €, Camping ab 50 €

Genre: Heavy Metal, Power Metal, Rock, Hard Rock, Thrash Metal, Doom Metal

Besucher: ca. 3.000 Besucher

Veranstalter: Live Nation

Link: Jailbreak

Die dritte Ausgabe des Jailbreak Festivals im dänischen Horsens steht an. Zum dritten Mal sind wir dabei und haben uns zeitig um eine Unterkunft bemüht. Diese können wir allerdings erst zum Konzertende aufsuchen, da ein Einchecken vor 16:00 Uhr nicht möglich ist. So geht es also direkt zum Gelände und schnell ist ein Parkplatz gefunden. Wir bekommen relativ schnell (dauert, bis unsere Namen auf der Liste gefunden werden), unsere Presse- und Festivalbändchen und schon geht es in den Innenbereich. Dieses Jahr ist der Einlass an anderer Stelle, sodass hier ein schnellerer Ablauf gewährleistet werden soll. Einen Unterschied merken wir aber nicht. Es ist bislang nur mäßig gefüllt im Innenbereich und auf der zweiten Bühne im Saal haben bereits Eternal Champion einen Song absolviert. Zu Skullseeker, einem der gespielten Tracks, komm ich in den gut gefüllten Fotograben und kann mich noch von den Qualitäten des Fünfers aus dem Amiland erfreuen. Die nach einer Figur aus dem Michael Moorcock Universum benannte Band spielt einen Epic Metal, der hier zwar nicht ganz so rüberkommt, aber trotzdem haben die Songs mit Manilla Road und Cirith Ungol Einflüssen durchschlagende Wirkung. So stammen die meisten Tracks vom letzten Album Ravening Iron und werden ordentlich gefeiert. Guter Opener, der mehr Zuschauer verdient hätte.

Anschließend geht es zum Merch, um schnell das aktuelle Shirt zu holen, denn was man hat, das hat man. Da ich meine Ohrstöpsel im Auto gelassen habe und auch gleich die erworbenen Shirts wegbringen will, gehe ich zum Auto. Auf dem Weg dahin erreicht mich eine Nachricht, dass mein Auto schlecht steht und es umgehend entfernt werden soll. Zum Glück habe ich ein Presseschild von unserem Magazin hinter die Windschutzscheibe gelegt, sodass man mich erreichen kann. Der Parkplatz ist zwar toll, aber die größeren Trucks kommen an mir nicht um die Kurve 😀 Flugs umgeparkt und schon geht’s zum zweiten Act U.D.O. Diesmal auf der Hauptbühne im Hof des ehemaligen Gefängnisses spielt der Teutonen Rocker heute ausschließlich U.D.O. Songs. Gut bei Stimme, mit einer in Top-Form aufspielenden Band geht es durch die Diskografie. Forever Free, Animal House und Break The Rules sind nur einige seiner Stationen. Das Publikum geht gut mit und so ist das ein guter Einstand auf dieser Bühne. Nach den ersten drei Songs geht es zu einer Sitzgelegenheit, auf der wir den Rest des Sets genießen und uns die Sonne auf den Pelz scheinen lassen. Alles ist entspannt und gut gelaunt.

Weiter im Programm geht es mit Firewind auf der kleineren Bühne. Die griechisch/deutsch/amerikanische Band liefert am frühen Nachmittag eine geballte Ladung Power Metal. Herbie Langhans legt nach dem Intro mit Salvation Day vom aktuellen Album Stand United los. Fast ohne Unterbrechung geht es mit World On Fire und Destination Forever weiter. Die hervorragend aufgelegte Band mit Gitarrist Gus G., Petros Christo am Bass und Drummer Jo Nunez liefert ab und so wird der Auftritt zu einem Selbstgänger. Kurz vor dem Ende gibt es mit Maniac, einem Michael Sembello Cover, ordentlich Mitsingpotenzial, was auch ausgenutzt wird. Wir sind indessen bereits draußen und hören die Crowd singen.

Als Nächstes ist auf der Hauptbühne Mr. Big dran. Die Band ist auf großer The Big Finnish Abschiedstour und macht auch hier in Horsens halt. Strahlender Sonnenschein macht einen inzwischen schon fast träge. So werden auch nur die ersten drei Songs vor der Bühne und im Graben verharrt. Addicted To That Rush und Take Over zeigen die Qualitäten der amerikanischen Hardrock Legende. Eric Martin (später sicherlich noch mit Avantasia auf der Bühne) Billy Sheehan am Bass, Paul Gilbert an der Gitarre und Nick D ‚Virgilio an den Drums spielen einen Großteil des Albums Lean To It. Auf den regulären Konzerten wird das Album in Gänze performt, hier fehlen einige Tracks, dafür gibt es drei Coversongs, die, so meine Meinung, nicht notwendig gewesen wären. Trotzdem ist die Menschenmenge vor der Bühne bei Cat Stevens Wild World textsicher. Immerhin haben sie mehr als genug eigene Songs. Gerade Baba O’Riley von The Who hätte es nicht sein müssen. Trotzdem erfreuen sich Mr. Big großer Beliebtheit. So stehen die Dragonforce Mitglieder in einiger Entfernung und lauschen, und auch Herbie Langhans ist in der Menge auszumachen. Wir sitzen in der Zeit etwas erhöht und sehen uns das Spektakel aus der Ferne an. Dazu gibt es etwas zu essen und einen kühlen Schluck Tuborg.

Was ich mir auf jeden Fall nicht entgehen lassen will, ist der Dragonforce Auftritt. Bereits in Wacken konnte ich einen Blick auf den Bühnenaufbau werfen. Da waren Drachen und zwei große überdimensionierte Arcade-Spielkonsolen der 70er und 80er. Die dienen den Gitarristen als Podest und für gekonnte Fingerspiele auf der Sechssaitigen von Herman Li und Sam Totman, die sich immer wieder zu noch schnelleren Soli antreiben. Wer der Gewinner ist? Glaube, keiner von beiden muss sich da verstecken und beide sind sich ebenbürtig. Dass auf der kleinen Bühne im Vestsalen so viel aufgebaut wurde, ist schon verwunderlich. Das leicht erhöhte Drum Podest wird von Gee Anzalone dominiert, der neben Bassistin Alicia Vigil für die feste Basis sorgt, auf der die Gitarren und Sänger Marc Hudson agieren. In den 45 Minuten werden dann Songs des letzten Albums Warp Speed Warriors sowie weitere Songs intoniert. Nicht immer ganz bierernst und mit viel Freude geht es durch das Set. Das obligatorische Stoffhuhn findet seinen Weg über die Zuschauer und auch zurück und auch zwei Cover sind dabei. Celine Dion‘s My Heart Will Go On und der Taylor Swift Song Wildest Dreams lassen den Saal kochen. Wer sich mal einen ganzen Konzertbericht anlesen möchte, dem lege ich den Artikel meines Kollegen ans Herz (Bericht hier). Zum Abschluss wird es mit Through The Fire And Flames noch mal richtig schnell. Klasse.

Nun gibt’s erst mal eine halbe Stunde Verschnaufpause, bevor die Thrash Urgesteine von Testament auf der Hauptbühne loslegen. Es ist ihr letztes Konzert der Europatour, bevor es zurück ins Amiland geht. Als wenn es kein Morgen gibt, legen sie los. Eerie Inhabitants und The New Order von eben jener Platte machen den Anfang. Ab der ersten Minute lassen die Bay Area Thrasher keinen Stein auf dem anderen. Auch wenn vom Original nur noch Gitarrist Eric Peterson dabei ist, stört das niemanden. Der Aufforderung, den Circlepit zu bilden, kommen die feierwütigen Dänen nur zu gerne nach. Dazwischen wird es den Grabensecus richtig warm, so viele Surfer finden den Weg nach vorn. Testament haben ihre Setlist auf eben die The New Order Platte und auf The Legacy abgestimmt, jeweils zur Hälfte von beiden Platten werden die zwölf Tracks gnadenlos in die Menge gefeuert. Das geht gut ab und macht Spaß, auch wenn Thrash nicht so meins ist. Aber das kommt gut. Nach den ersten drei Songs suchen wir uns weiter oben einen Platz und beobachten die tobende Menge.

Noch ist etwas Zeit, bevor auf der kleineren Bühne ein Kontrastprogramm startet. Katatonia spielen auf und der manchmal schwermütige Dark Death Doom Metal hallt von den Wänden zurück. Mit Bird vom letzten Album fangen sie standesgemäß an. Es ist voll vor der Bühne und während Sänger Jonas „Lord Seth“ Renkse hinter seinen Haaren kaum zu sehen ist, sind seine Mitstreiter in besserem Licht zu bewundern. Ich mag die Jungs und ihre Musik und so freue ich mich, sie hier erneut sehen zu dürfen. Auf der 70000 Tons Cruise Anfang des Jahres konnten sie von zwei Auftritten bei einem mehr als nur überzeugen. So auch heute. Guter Sound, klasse Musiker und Songs, die gerne gehört werden. Die Menge bangt im Rhythmus der Takte, da wird es bei dieser Musik zumindest keine Beschwerden im Nacken geben. Forsaker, Lethean, My Twin und Opalain sind nur einige der Songs, die gespielt werden. Tja, dann ist auch das vorbei und in einer halben Stunde sind Avantasia dran.

Rechtzeitig stehen wir vor der Bühne, um dem Spektakel beizuwohnen. Die Zeit zwischen dem Testament-Auftritt und jetzt wurde genutzt, um einen passenden Bühnenaufbau hinzubekommen. Immerhin stehen da bisweilen bis zu zehn Musiker auf der Bühne. Neben Sascha Paeth an der Gitarre und Felix Bohnke an den Drums sind auch Herbie Langhans als Backgroundsänger und Adrienne Cowan, ebenfalls Background und Duettpartnerin bei Reach Out for The Light, mit von der Partie. Natürlich sind auch weitere Gäste mit am Start. So darf hier natürlich Ronnie Atkins nicht fehlen, der ja morgen mit Pretty Maids den Headliner macht. Geoff Tate bei einigen Songs, Bob Catley bei The Story Ain’t Over und Kenny Leckremo sind immer wieder mit dabei. Natürlich ist Tobias Sammet gut gelaunt und auch wer sein Gequatsche nicht mag, das gehört einfach dazu und er ist schon ein guter Entertainer. Es ist nur schade, dass sehr viele Dänen den Auftritt bierselig verschlafen. Trotzdem ist das gelungen, die Show klasse und das Licht durch die Dunkelheit gut in Szene gesetzt. Mit Sign OF The Cross, bei dem nochmals alle Beteiligten auf der Bühne stehen, endet der Auftritt standesgemäß. Tja, damit ist nur noch Brian Downey mit seiner Thin Lizzy Coverband im Vestsalen dran. Da wir den gerade erst beim Headbangers Open Air gesehen haben, und das nicht so spannend war, lassen wir das ausfallen und fahren in die Unterkunft. Morgen geht es zeitig weiter und da wollen wir ausgeschlafen sein.