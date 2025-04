Dead Meadow: psychedelische Klänge und persönliche Geschichten in „Voyager To Voyager“

Die US-amerikanischen Veteranen des modernen psychedelischen Rocks, Dead Meadow, feiern die Veröffentlichung ihres zehnten Studioalbums Voyager To Voyager auf Heavy Psych Sounds mit dem heutigen Release des faszinierenden Musikvideos zum Titeltrack.

Dead Meadows zehntes Album Voyager To Voyager markiert einen entscheidenden Moment in ihrer beeindruckenden 26-jährigen Karriere. Als Pioniere der schweren psychedelischen Rockszene, die in den späten 90er Jahren gegründet wurden, liefert das in Los Angeles ansässige Trio nicht nur ihr emotionalstes und klanglich expansivstes Album bis heute, sondern auch die letzte Aufnahme ihres Bruders, des verstorbenen Bassisten und Gründungsmitglieds Steve Kille. Sein Kampf gegen den Krebs und sein frühzeitiger Tod Anfang 2024 haben dieses Album zu einem bewegenden Abschluss eines Kapitels in ihrer Geschichte gemacht.

Der Tod von Bassist Steve Kille im April 2024 verleiht diesem neuen Album eine besondere Bedeutung. “Wir haben einen Bandkollegen, einen Bruder, einen Freund und einen kreativen Partner auf dieser 26-jährigen Reise als Dead Meadow verloren,” sagt Jason Simon. “Wir sind so dankbar, dieses LP mit neuem Material zu haben, da Steve seine letzte Basslinie kurz bevor er zu krank wurde, um wirklich zu spielen, aufgenommen hat.” Obwohl Voyager To Voyager alles andere als ein Tribute-Album ist, steht es letztlich als Feier von Killes unermesslichem Erbe. Sein einzigartiges und unermüdlich kreatives Bassspiel prägte den Sound von Dead Meadow, während seine künstlerische Vision ikonische Albumcover schuf und die visuelle Identität der Band definierte.

Das Ergebnis ist ein Album, das unverkennbar Dead Meadow ist: expansiv, melodisch und tief verwurzelt in ihrem einzigartigen Sound – einer, der sowohl ihre Wurzeln als auch die kosmische Bildsprache, die Voyager to Voyager definiert, ehrt. Lyrisch befasst es sich mit Themen wie Raum, Isolation und menschlicher Verbindung: “In diesem vergangenen Jahr erlebte ich eine Wiederbelebung einer Kindheitsliebe zu allem, was mit dem Weltraum zu tun hat, und astronomische Bilder fanden sicherlich ihren Weg in eine Reihe von Songs. Besonders hervorzuheben ist der erste Track, The Space Between, der die Theorie der kontinuierlichen Expansion des Raums nutzt, wobei sich alles weiter voneinander entfernt, als Metapher für angespannte zwischenmenschliche Beziehungen,” erklärt Jason Simon.

Dead Meadow – Voyager To Voyager ist jetzt auf Heavy Psych Sounds (LP/CD/digital) erhältlich.