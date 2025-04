Ritual King: beue Videos und Live-Album auf Ripple Music

Die aus Manchester stammenden Meister des Stoner Blues und der schweren Psychedelia, Ritual King, veröffentlichen heute ihr Live-Album The Futureworks Sessions auf allen Streaming-Plattformen in Zusammenarbeit mit dem kalifornischen Label Ripple Music. Zudem sind zwei neue Videos aus den Aufnahme-Sessions verfügbar.

The Futureworks Sessions ist eine aufregende Sammlung, die die rohe Energie und den dynamischen Sound einfängt, die das Trio aus Manchester in der modernen Stoner Rock Szene bekannt gemacht haben. Das Album wurde in den Futureworks Studios in Manchester aufgenommen und präsentiert eine Auswahl herausragender Tracks aus ihren ersten beiden Studioalben, die in einem Live-Setting neu interpretiert und zum Leben erweckt wurden. The Futureworks Sessions feiert die musikalische Reise von Ritual King und markiert fünf Jahre seit der Veröffentlichung ihres selbstbetitelten Debütalbums. Die Band kombiniert ihren charakteristischen Stil aus schweren Riffs, gefühlvollen Melodien und komplexen Grooves. Die intime und kraftvolle Aufnahmeumgebung der Futureworks Studios verleiht dem Album eine organische Tiefe und Authentizität, die die Hörer direkt in den Raum mit der Band transportiert.

Dank des unerschütterlichen Engagements von Ripple Music, die besten Vertreter des schweren und progressiven Rocks zu präsentieren, ist diese Veröffentlichung ein Beweis für die unermüdliche Leidenschaft und Kunstfertigkeit von Ritual King. Egal, ob man ein langjähriger Fan ist oder die Band neu entdeckt, The Futureworks Sessions bietet eine unverzichtbare Gelegenheit, die Magie von Ritual King in ihrer inspirierendsten Form zu erleben.

Ritual King – The Futureworks Sessions ist jetzt digital über Ripple Music erhältlich.

Tracklist: