Fit For An Autopsy: veröffentlichen Live-Musikvideo zu „Lower Purpose“ und geben Tourdaten für den Sommer bekannt

Fit For An Autopsy haben im vergangenen Herbst ihr neuestes Werk The Nothing That Is veröffentlicht. Das siebte Studioalbum, das die Singles Hostage, Savior Of None / Ashes Of All, Lower Purpose und Red Horizon enthält, beleuchtet die dunkelsten Aspekte der menschlichen Existenz. Jetzt präsentiert die Band das Live-Musikvideo zum Track Lower Purpose.

Seht euch das Video, das von Cameron Nunez gefilmt und bearbeitet wurde, hier an:

Das Album kann hier gestreamt werden: https://ffaa.bfan.link/the-nothing-that-is

Fit For An Autopsy – Summer 2025 European Assault

07.06. DE Nürnberg – Rock im Park

08.06. DE Nürburgring – Rock am Ring

10.06. PL Wroclaw – A2

11.06. PL Bielsko Biala – Rudeboy

13.06. CZ Hradeck – Rock For People

15.06. UK – Download Festival

16.06. UK london Donnington – The Dome

19.06. FR Clisson – Hellfest

20.06. FI Nummijärvi – Nummirock

21.06. DK Copenhagen – Copenhell

22.06. BE Dessel – Graspop

23.06. DE Karlsruhe – Substage

25.06. NO oslo – Tons of Rock

26.06. NL Ysselsteyn – Jera on Air

27.06. DE Leipzig – Impericon

28.06. DE Münster – Mainstream

Fit For An Autopsy sind:

Joseph Badolato | Gesang

Patrick Sheridan | Gitarre

Timothy Howley | Gitarre

Will Putney | Gitarre

Peter Blue Spinazola | Bass

Josean Orta Martinez | Schlagzeug

Facebook: https://www.facebook.com/FitForAnAutopsyOfficial/

Instagram: https://www.instagram.com/fitforanautopsy/