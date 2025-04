Connect The Circle: die neue Single bietet einen kraftvollen Vorgeschmack auf das Konzeptalbum „Wolf In The Sky“

Connect The Circle ist zurück – und stärker als je zuvor. Die neue Single Never Ending Winter ist der zweite Vorgeschmack auf das kommende Konzeptalbum Wolf In The Sky und bietet einen kraftvollen Einblick in das, was noch kommt.

Never Ending Winter ist inspiriert von den verheerenden Folgen mehrerer massiver Vulkanausbrüche, die im Jahr 536 begannen – einem sogenannten „vulkanischen Winter“, der zu Ernteausfällen, Hungersnöten, Seuchen und einem erschütternden Verlust an Menschenleben führte. Der Track vermittelt das Gefühl, in einem brutalen historischen Schicksal gefangen zu sein – und trägt dennoch eine moderne, progressive Kraft in sich, die die Band auf neue Höhen hebt.

Dies könnte die stärkste Veröffentlichung von Connect The Circle bis heute sein – eine mutige und fesselnde Vorschau auf Wolf In The Sky. Der Song wurde von Peter Michelsen perfekt abgemischt und enthält mit Baard Kolstad (Leprous, Rendezvous Point) einen herausragenden Schlagzeuger.