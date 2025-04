Nordblut: veröffentlichen Live Video zum Song „Abglanz Der Schlacht“

Nordblut wurde bereits 2012 in der Nähe von Melk (Niederösterreich) gegründet, lag jedoch ab 2014 in unfreiwilligem Dornröschenschlaf, aus dem die Band Anfang 2020 wieder erweckt wurde.

Mit neuem, schlagkräftigem Lineup wurde das von der Fachpresse gelobte Debütalbum Av Liv Og Kamp„aufgenommen, welches im August 2022 veröffentlicht wurde. Ursprünglich im Blackend

Pagan Metal angesiedelt, flossen während der Aufnahmen immer mehr Hard Rock und Black’n’Roll-Einflüsse in die Musik, während die deutschsprachigen Texte den Pagan-Wurzeln der

Band treu blieben. So entstand die ureigene Mischung von Nordblut: Alpen Pagan!

Kurz nach dem Release des Albums kam es zu erneuten Personalrochaden, die zum nunmehrigen finalen Lineup führten, mit Hagazussa am Gesang, Alastor und Agares an den Gitarren, Zhulgaroth am Bass sowie Marbas am Schlagzeug. Aufgrund der Pandemie konnten Nordblut ihr Live-Debüt erst Mitte 2022 feiern, die Band kann aber seitdem bereits auf eine erkleckliche Anzahl an

Meilensteinen zurückblicken. Darunter eine erfolgreiche Releaseshow am Metal Escalation Festival (AT), Finaleinzug bei Österreichs renommiertesten Bandcontest Planet Festival Tour (als einzige Metalband) und Tour-Support auf den Österreich-Terminen der Blutfest 2023 Tour von Debauchery sowie den Österreich Shows von Finsterforst und Ereb Altor.