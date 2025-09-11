Fit For An Autopsy: veröffentlichen neues Musikvideo zu „It Comes For You“

Die produktive Metal-Band Fit For An Autopsy veröffentlicht eine weitere unerbittliche Single mit dem passenden Titel It Comes For You. Der Track ist von Anfang an eine aggressive, rasante Reise, die den älteren Sound der Band meisterhaft mit der hochkarätigen Produktion und dem Songwriting verbindet, die zum Markenzeichen von Fit For An Autopsy geworden sind. It Comes For You wurde Anfang dieses Jahres bei Graphic Nature Audio in Kinnelon, New Jersey, aufgenommen, wobei Will Putney, Mitglied der Band, für die Produktion, das Mixing und das Mastering verantwortlich war. Das Cover-Artwork stammt von Jorden Haley.

Will Putney von Fit For An Autopsy erklärt: „Ein aggressives Werk aus unserem Lager schien uns eine angemessene Reaktion auf das aktuelle Klima der Klassenunterschiede und politischen Übergriffe zu sein. Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir hier auf einer toten Pferd herumreiten, aber es ist wichtig, die Zuhörer immer wieder daran zu erinnern, dass sie solche autoritären Herrschaftsformen nicht tolerieren dürfen. Ob Sie es glauben oder nicht, aber eines Tages wird es auch Sie treffen.“

Seht euch hier das visuelle Feuerwerk an, das Eric Richter von Channel 13 Productions für It Comes For You geschaffen hat: