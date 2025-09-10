Behemoth: veröffentlichen Video zu „Avgvr (The Dread Vvltvre)“ aus ihrem neuen Album „The Shit Ov God“

Die Kings des Extreme Metal, Behemoth, haben ihr neues Musikvideos für den Song Avgvr (The Dread Vvltvre) gestern veröffentlicht. Dieser brutale Abschlusstrack ihres von der Kritik gefeierten neuesten Albums The Shit Ov God, das im Mai 2025 erschienen ist.

Das Video zu Avgvr (The Dread Vvltvre) ist das neueste in einer Reihe von stilistisch sehr unterschiedlichen, aber meisterhaft gestalteten, hochkonzeptionellen Musikvideos für das dreizehnte Studioalbum von Behemoth, wobei jeder Clip perfekt auf den Ton und die Atmosphäre des jeweiligen Songs abgestimmt ist.

Das Video kommt genau rechtzeitig zu den bevorstehenden Live-Shows von Behemoth, denn am 19. September starten sie eine Lateinamerika-Tour mit den Supports Deicide und Nidhogg.

The Uunholy Trinity – Latin America 2025

Behemoth + Deicide + Nidhogg

Sep 19 Brazil Curitiba Tork n‘ Roll

Sep 21 Brazil Brasilia Toinha

Sep 23 Brazil Prado, Belo Horizonte Mister Rock

Sep 26 Brazil Rio de Janeiro Sacadura 154

Sep 28 Brazil São Paulo Terra SP

Sep 30 Argentina Buenos Aires El Teatro Flores

Oct 02 Chile Santiago Teatro Caupolican

Oct 05 Colombia Bogota Movistar Arena

Oct 07 Costa Rica San Jose Pepper Club

Oct 09 Mexico Monterrey Showcenter

Oct 11 Mexico Ciudad de México Pabellon Oeste

Vergesst nicht, The Shit Ov God zu hören – das bisher provokanteste und extremste Album von Behemoth! Unser TFM-Redakteur Oliver J. hat für euch ein Review geschrieben. Seht euch seine Meinung zu Behemoth neuestem Meisterwerk hier an:

Behemoth online:

https://www.facebook.com/behemoth

https://www.instagram.com/behemothofficial