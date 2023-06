U.D.O.: enthüllen Lyricvideo zu digitaler ‚Forever Free‘-Single aus neuem Studioalbum

U.D.O., das vom legendären Frontmann Udo Dirkschneider angeführte und kürzlich um ex-Accept-Basser Peter Baltes ergänzte Heavy-Metal-Quintett, hat kürzlich die Veröffentlichung seines neuen Studioalbums für den 25. August 2023 via Atomic Fire Records bekannt gegeben. Den Namen Touchdown tragend, bietet dieses 13 Tracks, mit denen die Kombo unterstreicht, dass sie definitiv zu den All-Stars der Hard’n’Heavy-Liga gehört und während sie sich derzeit unaufhaltsam von einer europäischen Festivalbühne (u.a. Graspop Metal Meeting (BE), Leyendas del Rock (ES), Summer Breeze Open Air (DE)) zur nächsten begibt, um vor ihrer loyalen weltweiten Anhängerschaft aufzutreten, die quasi jeden Auftritt der Band zu einem Heimspiel werden lässt, findet heute auch der offizielle Anstoß zur neuen Saison statt: Mit der ersten digitalen Singleauskopplung namens Forever Free stürmen U.D.O. nämlich direkt nach vorne und blasen zum ersten musikalischen Angriff. Zu jenem Stück wurde zudem ein unterstützendes Lyricvideo onlinegestellt. Doch natürlich sind aller guten Dinge einmal mehr drei: Obendrein kann Touchdown ab sofort vorbestellt werden!

Schlagzeuger Sven Dirkschneider erläutert die Intention hier dem Stück: „Forever Free soll dazu ermutigen, nicht einfach alles, was einem beispielsweise von den Medien vorgetragen wird, sofort als die Wahrheit anzuerkennen, sondern sich auch mal selbst Gedanken zu machen. Selbstverständlich sollte man nicht grundsätzlich alles infrage stellen, aber der Song soll definitiv dazu anregen, sich eine eigene Meinung zu Konflikten und Thematiken zu bilden, hinter der man auch wirklich steht, auch wenn diese manchmal falsch sein mag, und nicht allen und allem blind zu folgen. Dies ist eine musikalische Hommage an das Privileg, unser Leben frei zu führen, wie wir es hierzulande besitzen.“

Bestellt Touchdown im physischen Format eurer Wahl vor, merkt es auf eurer favorisierten Streamingplattform vor oder sichert es euch schon jetzt digital, um Forever Free sofort zu erhalten: http://udo.afr.link/touchdownPR

Touchdown wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

– CD-Jewelcase

– CD-Digipak [EU; inkl. Bonus-DVD Dirkschneider – Live At Wacken 2022, Tracklist s.u.]

– limitiertes Boxset [erhältlich bei Atomic Fire Records (gelb-grünes Splattervinyl), Nuclear Blast (violettes „Schwarzstaubvinyl“) und EMP (rot-transparentes „Schwarzstaubvinyl“); bis Montag, den 26. Juni 2023, zum Sonderpreis im Atomic-Fire-Records-Onlineshop!]

– 2LP in Gatefold: schwarzes, silbernes, transparent-blau-weiß gesplattertes (US-exkl.), transparent-blau marmoriertes (AFR-exkl.), gelb-grün gesplattertes (AFR-exkl.), violettes „Schwarzstaub-“ (Nuclear-Blast-exkl.), rot-transparentes „Schwarzstaub-“ (EMP-exkl.) und transparent-schwarzes Vinyl (Sweden-Rock-Magazine-exkl.)

– digital

Touchdown Tracklist:

1. Isolation Man

2. The Flood

3. The Double Dealer’s Club

4. Fight For The Right

5. Forever Free

6. Punchline

7. Sad Man’s Show

8. The Betrayer

9. Heroes Of Freedom

10. Better Start To Run

11. The Battle Understood

12. Living Hell

13. Touchdown

Dirkschneider – Live At Wacken 2022 (Bonus-DVD; nur im CD-Digipak!):

1. Starlight

2. Living For Tonite

3. Midnight Mover

4. Breaker

5. London Leatherboys

6. Princess Of The Dawn

7. Restless And Wild

8. Son Of A Bitch

9. Screaming For A Love-Bite

10. Up To The Limit

11. Metal Heart

12. Fast As A Shark

13. Balls To The Wall

Produziert und gemischt wurde Touchdown von Martin „Mattes“ Pfeiffer (Redhead Studio, Wilhelmshaven), ehe Stefan Kaufmann die Scheibe im Solinger ROXX Studio masterte. Das Werk wartet u.a. mit einem Gastbeitrag von Violinist Stefan Pintev auf dem titelgebenden Abschlusssong auf, während Neuzugang Baltes bereits auf allen Tracks zu hören ist. Das Artwork der Scheibe stammt von Martin Häusler, der zudem für die Bandfotos der neuen Kampagne verantwortlich war.

U.D.O. / Dirkschneider live:

21.07.2023 DE Pförring – Open Air Pförring

29.07.2023 DE Rottenburg-Seebronn – Rock Of Ages*

12.08.2023 ES Villena – Leyendas del Rock*

16.08.2023 DE Dinkelsbühl – Summer Breeze Open Air

17.08.2023 CZ Moravský Krumlov – Rock Castle Open Air

20.08.2023 CH Vallamand (VD) – Rock The Lakes

25.08.2023 DE Haddeby – Baltic Open Air

16.09.2023 DE Tuttlingen – Beast of Rocks @ Stadthalle

07.10.2023 DE Würzburg – Keep It True Rising III @ Posthalle*

22.10.2023 AT Linz – Wildstyle & Tattoo @ Tabakfabrik

29.10.2023 AT Salzburg – Wildstyle & Tattoo @ Messezentrum

10./11.05.2024 DE Braunschweig – Rock in Rautheim*

*als Dirkschneider

Tickets: https://udo-online.de/tourdates.html

U.D.O. / Dirkschneider sind:

Udo Dirkschneider – Gesang

Andrey Smirnov – Gitarre

Sven Dirkschneider – Schlagzeug

Fabian Dee Dammers – Gitarre

Peter Baltes – Bass

