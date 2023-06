Doro: kündigt neues Album „Conqueress – Forever Strong And Proud“ an und veröffentlicht erste Single & Video

40 Jahre Doro Pesch! 40 Jahre Metal-Queen! Das muss gefeiert werden, und wie!

Zum großen Thron-Jubiläum lädt die „Königin“ zu zwei Mega-Konzerten (02.08. Headliner-Show in Wacken / 28.10.23 Anniversary-Show in Düsseldorf) – dazu beschert Doro den Fans ein neues Studioalbum. Titel des Meisterwerks, das am 27. Oktober 2023 via Nuclear Blast erscheint: Conqueress: Forever Strong And Proud!

Passender geht´s nicht. 1983 zog die 19-jährige Düsseldorferin Dorothee Pesch aus, um die (Metal-)Welt zu erobern. Heute, 40 Jahre, 10 Millionen verkaufte Studioalben und unzählige Awards später, amtiert Doro seit Jahrzehnten als unangefochtene Metal-Queen, die sich bei über 3.500 Konzerte in über 60 Ländern der Welt eine überaus treue und begeisterte Anhängerschaft erspielt hat!

Nun also, einen Tag vor der fulminanten Jubiläums-Show in Düsseldorf, erscheint am 27.10.2023 Conqueress: Forever Strong And Proud mit 14 brandneuen Songs und 5 (!) Bonustracks – die Doro-typische Vollbedienung für ihre Fans.

„Zuerst wollte ich das Album einfach Forever Strong & Proud nennen. Aber dann dachte ich, dass es vielleicht etwas mehr braucht, weil wir in 40 Jahren die Metal-Welt erobert haben“, lacht Doro. „Conqueress klingt mächtiger. Es ist die weibliche Form von Eroberer, und das fand ich cool.“

Conqueress ist ein großes, kühnes Heavy-Metal-Album. Und es ist längst gute Tradition, dass Doro legendäre Helden des Rock für sich und ihre Werke gewinnen kann. Von Lemmy Kilmister, über Peter Steele bis Slash – sie alle (und noch viel mehr) rockten bereits auf Doro Alben. Und nun – zum Jubiläumsalbum der Metal-Queen – erwies „Metal God“ Rob Halford höchstpersönlich Doro die Ehre, mit ihr den unsterblichen Judas Priest Mega-Kracher Living After Midnight als Duett aufzunehmen!

„Judas Priest war 1986 meine allererste Tournee, ein lebendig gewordener Traum“, erinnert sich Doro. „Wir sind seitdem immer in Kontakt und gut befreundet geblieben. Auf dem Hellfest 2019 trafen wir uns backstage und tauschten Ideen aus. Ich wollte schon immer mit Rob singen, und mein Favorit war Living After Midnight! Rob ist einer meiner absoluten Lieblingssänger und eine so große Inspiration. Es ist also ein weiterer Traum, der hier wahr wird.“

Doch der Reihe nach: Conqueress startet mit dem epischen Children Of The Dawn, das sich mit seinen mächtigen Chören fortan perfekt als Opener einer jeden Doro-Show eignet. Das düstere I Will Prevail und die feurige erste Single Time For Justice, bieten typische Metal-Hymnen mit dem Trademark „made by Doro“.

Conqueress überrascht zudem mit ultra-eingängigem Radio-Rock, wie beim äußerst hitverdächtigen Bond Unending (ein Duett mit Sammy Amara von den deutschen Rock-Schwergewichten Broilers).

Das abwechslungsreiche Album macht jede Menge Spaß wie bei Lean Mean Rock Machine und bietet zudem düstere, dramatische Songs wie das bittersüße Love Breaks Chains und als weiteres Highlight Heavenly Creatures, der aus der bekanntermaßen großen Tierliebe der Künstlerin entstanden ist.

Conqueress ist das Ergebnis einer intensiven, harten Studioarbeit, die die unvergleichliche Sängerin u.a. wieder in die Studios von Miami, New York und Hamburg führte. Das Album bestätigt eindrucksvoll, dass Doro auch nach 40 Jahren mehr denn je auf dem Höhepunkt ihrer Schaffenskraft ist.

„Es war wieder eine Menge Arbeit, aber hat es sich gelohnt und jede Menge Spaß gemacht. Wir haben 19 Songs aufgenommen, und jeder hat seine ureigene Magie! Es gibt klassische Metalsongs, viele epische Hymnen, tolle Rocktracks fürs Radio, und natürlich auch wieder wunderschöne Doro-Balladen!“

So wie die üppige, orchestrale Fata Morgana Best In Me, die sich sofort als eine der größten Balladen in der Karriere der Sängerin zu erkennen gibt. Und dann natürlich das englisch/deutsche Meisterwerk Fels In Der Brandung. Ein Song in der Tradition von Doros Mega-Ballade Für Immer!

„Best In Me ist für die Fans“, lächelt Doro. „Jeder wird es anders interpretieren, aber wenn ich von tiefer Freundschaft und Liebe spreche, dann meine ich damit vor allem meine Fans. Ich möchte den Song auf jeden Fall live spielen. Er wird die eingefleischten Fans ganz bestimmt tief berühren.“

Zusätzlich zu den 14 regulären Songs enthält Conqueress eine dicke Zugabe von fünf weiteren Bonustracks. Darunter noch mehr rasiermesserscharfe Metal-Hymnen Marke Doro, und eine echt coole Coverversion von Metallicas The Four Horsemen.

„Der Song wurde von uns zu Ehren des 40. Jubiläums von Kill ‚Em All! gecovert“, erklärt Doro. „Wir haben in den 80ern eine ganze Reihe von Shows mit den Jungs gespielt, ich glaube sogar eine der ersten Metallica-Shows in Europa überhaupt, damals in den Niederlanden. Ich bin ich ein großer Fan, und es hat wirklich Spaß gemacht, diesen Song aufzunehmen.“

Kein Zweifel: Conqueress wird die Herzen der Fans erobern und ist jetzt schon ein weiterer Meilenstein in der so langen und erfolgreichen Karriere von Doro. Das Album ist der passende Soundtrack zum großen Jubiläum der Metal-Queen und macht noch mehr Lust auf die großen Doro Headliner-Shows diesen Sommer auf Festivals weltweit sowie als krönenden Höhepunkt das exklusive Jubiläumskonzert am 28.10.23 in Doros ehemaliger Heimatstadt Düsseldorf, wo alles begann!

Tourdaten:

15.07.2023 DE Saarbrücken – Open Air am E-Werk

16.07.2023 DE Rottendorf – Gut Wöllried

21.07.2023 IT Cremona – Lupollo in Rock 2023

28.07.2023 DE Seebronn – Rock of Ages 2023

02.08.2023 DE Wacken – W:O:A. 2023

19.08.2023 CZ Moravský Krumlov – Rock Castle

26.08.2023 DE Hameln – Paddy Rock Open Air 2023

02.09.2023 AT Graz – Metal On The Hill

06.09.2023 US Atlanta – ProgPower USA XXII

15.10.2023 ES Santanyi – Full Metal Holiday

28.10.2023 DE Düsseldorf – Mitsubishi Electric Halle