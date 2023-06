Das Interview mit Crt, dem Organisator des Tolminator Festivals

Name: Crt

Herkunft: Slovenien

Veranstalter Tolminator Festival

Link: https://tolminator.com/

Kai R. / Time For Metal:

Hey Crt,

zunächst einmal vielen Dank, dass du dir die Zeit für dieses kurze Interview genommen hast. Das Gebiet von Tomin ist sehr bekannt als Festivalgebiet für Festivals wie die Metaldays und das Punk Rock Holiday. Letztes Jahr habt ihr den Tolminator angekündigt, der auf dem epischen Flussgelände stattfinden wird. Was war die Initialzündung für das Tolminator Festival und was hat euch motiviert, ein solches Festival zu organisieren?

Crt / Tolminator Festival:

Hallo, danke für das Interview!

Ja, die neue Ausgabe des Tolminator Festivals findet auf dem wunderschönen Gelände statt, das viele Metalheads bereits von früheren Metalfestivals oder von anderen Genrefestivals kennen, die ebenfalls dort stattfinden. Wäre da nicht die Pandemie, wäre dies sogar die 20. Ausgabe eines Metalfestivals an diesem epischen Ort. Man kann sich vorstellen, dass der Ort selbst in all den Jahren zu einer Art Wanderziel für die Metalgemeinde geworden ist, zunächst für die lokalen Metalheads und dann auch international. Da die Metaldays umziehen mussten, weil die Gemeinde Tolmin die Kapazität des Festivals herabgesetzt hatte, beschlossen wir, dass dies nicht das Ende von allem sein kann. So wurde Tolminator geboren, das von einem großen Teil der bisherigen Crew gestaltet wurde.

Kai R. / Time For Metal:

Welche Ambitionen hast du für die Zukunft des Tolminator Festivals?



Crt / Tolminator Festival:

Das Festival hat jetzt eine Kapazität von 5000 Metalfans, was bedeutet, dass wir es zu einem eher kleinen Festival machen. Aufgrund dieser Begrenzung können wir nicht wirklich viele größere Metalkünstler verpflichten, aber wir beabsichtigen, mehr aufstrebende Bands zu buchen, von denen wir denken, dass die Fans sie bei einem längeren Set sehen sollten. Natürlich werden wir immer einige legendäre Namen und ein paar Partybands haben. Neben der Musik wollen wir uns auch auf andere Aktivitäten konzentrieren, die allen Spaß machen sollen. Zum Beispiel der Floatie-Rampage-Wettbewerb – man stelle sich den ganzen Fluss in Einhorn- und Flamingo-Floaties vor. Für die Zukunft sehe ich, dass das Festival im Voraus ausverkauft sein wird, wie es beim Punk Rock Holiday Festival der Fall ist. Fans werden sehen, dass dieses Festival wirklich ein Muss ist, wenn man ein etwas anderes Line-Up als andere Metalfestivals in Europa sehen und einen schönen, entspannten Urlaub verbringen möchte.

Kai R. / Time For Metal:

Was sind die Unterschiede zwischen den Metaldays und eurem Festival?

Crt / Tolminator Festival:

Es wird sicherlich die oben erwähnte Kapazität sein. Weniger Gedränge und Warteschlangen, eine viel entspanntere Atmosphäre mit allen möglichen Aktivitäten. Sicherlich werden wir keine ähnlichen Headliner haben, aber ich glaube, dass einige Fans den eher unterirdischen Ansatz mögen werden, den wir verfolgen. Das vorherige Festival hat auch die meisten der unterhaltsamen Elemente verloren, wir werden versuchen, sie wiederherzustellen.

Kai R. / Time For Metal:

Ein Thema ist derzeit in aller Munde – die Nachhaltigkeit. Da das Festival an einem sehr schönen Ort stattfindet, ist das Thema sicher nicht ganz uninteressant für euch. Denn es muss gewährleistet sein, dass das Festival auch in Zukunft vor Ort stattfinden kann. Müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden oder wie geht ihr das Thema der Nachhaltigkeit an? Werden bei eurer Veranstaltung verschiedene Genres aus der Metalszene willkommen sein und gespielt werden?

Crt / Tolminator Festival:

Wir sind in Bezug auf die Genres sehr offen, obwohl es schwierig ist, mit nur zwei Bühnen und etwa 55 Bands alles abzudecken. Wahrscheinlich wird bei einer Ausgabe ein Genre stärker vertreten sein (wie dieses Jahr der Death Metal), bei den nächsten Ausgaben kann es ganz anders aussehen. Wir versuchen, es so gut wie möglich zu mischen, aber es hängt natürlich auch davon ab, welche Bands in dem Zeitrahmen des Festivals verfügbar sind.

Du hast Recht, was die Nachhaltigkeit angeht, das ist ein wichtiges Thema, dessen wir uns sehr bewusst sind. Wir versuchen, die Auswirkungen des Festivals auf die Natur so weit wie möglich zu minimieren. Es gibt Ideen, dass alle Festivals an diesem Veranstaltungsort in Zukunft abfallfrei sein sollen, aber dafür brauchen wir wahrscheinlich einige staatliche Mittel. Umweltfreundlich zu sein ist nicht billig, aber es ist der richtige Weg.

Ich persönlich denke, dass die Entscheidung der Gemeinde Tolmin, die Kapazität zu verringern, vor allem deshalb richtig war. Wir haben gesehen, dass ein Festival mit 12.000 Plätzen machbar ist, aber es hat seine Spuren in der Gegend hinterlassen. Das merkt man bei anderen Festivals in der Gegend nicht, weil sie kleiner sind.

Kai R. / Time For Metal:

Welche Art von Publikum erwartest du für das Tolminator Festival 2023?

Crt / Tolminator Festival:

Ich habe geschummelt und bereits die Statistiken unseres Vorverkaufs überprüft. Im Moment haben wir Tickets in 26 verschiedenen Ländern verkauft und es wurden mehr Tickets im Ausland als in Slowenien verkauft. Das ist nicht wirklich überraschend, da Slowenien ein ziemlich kleines Land ist. Ich erwarte, dass alle Arten von Metalfans zum Tolminator Festival kommen, neue und alte Gesichter. Es würde mich nicht überraschen, wenn viele Metal-Familien auftauchen würden, da das Festival für sie jetzt recht komfortabel ist.

Kai R. / Time For Metal:

Mit Sodom, Dying Fetus, Insomnium und Phil Campbell werden einige große Namen auf der Bühne in Tolmin stehen. Wirst du persönlich vor der Bühne stehen, um den einen oder anderen Act zu sehen?

Crt / Tolminator Festival:

Ich stehe immer vor der Bühne. Ich könnte auf der Bühne stehen wie ein hohes Tier, aber das mag ich nicht. Ich mag das Gefühl des Publikums selbst. Ich bin kein wirklicher Fan von Moshpits mehr, aber das hängt wohl mit dem Älterwerden zusammen. Ansonsten hasse ich es einfach, wenn man mich ins Büro ruft, wenn eine gute Band spielt. Ich werde mir auf jeden Fall so viele Bands wie möglich anschauen.

Kai R. / Time For Metal:

Die Musikbranche hat, wie die gesamte Veranstaltungsbranche, derzeit ein Problem mit dem Verlust von Fachkräften und Bühnenarbeitern. Wie sieht die Situation in Slowenien aus? Ist es möglich, sich als Helfer aus dem Ausland zu melden?

Crt / Tolminator Festival:

Ja, die Pandemie hat überall ihren Schaden angerichtet. Während der Pandemie gründete ich eine Wohltätigkeitsorganisation für die Live-Event-Branche unter dem Namen Wemakeevents. Es war wirklich toll, wöchentlich mit allen anderen Ländern in Kontakt zu sein und die Probleme und die staatliche Hilfe miteinander zu vergleichen. Hoffentlich ist es uns gelungen, durch die Wohltätigkeitsarbeit einige Arbeiter in der Branche zu halten.

Für das Tolminator Festival ist das nicht wirklich ein Problem, da wir nicht so groß sind. Auch die Idee für die Fortsetzung des Festivals stammt von den Mitarbeitern des alten Festivals. Ihr könnt also in Tolmin mit denselben Gesichtern rechnen. Ich denke, zumindest für die erste Ausgabe werden wir bezüglich der Crew autark sein. Wir werden später sehen, was noch gebraucht wird.

Kai R. / Time For Metal:

Wie immer gebe ich meinen Gästen die Möglichkeit, etwas zu fragen, was sie schon immer über ein Online-Metal-Magazin wissen wollten. Gibt es etwas, das du gerne wissen möchtest?

Crt / Tolminator Festival:

Da Slowenien ein recht kleiner Markt ist, gibt es keine wirklichen Medien für Metal. Es gibt auch ein paar Webzines, aber das funktioniert wirklich nur hobbymäßig, was ziemlich bewundernswert ist. Wie ist das in Deutschland?

Kai R. / Time For Metal:

Ich würde sagen, das ist in Deutschland nicht anders. Hier gibt es nur eine Handvoll Magazine, die von ihrer Arbeit leben können. Der Rest macht es (größtenteils) wie Time For Metal, sozusagen ehrenamtlich. Aber wenn man ehrlich ist, ist die Industrie schon lange nicht mehr bereit, für Medieninhalte zu bezahlen. Da ist es logisch, dass es schwer ist, vom geschriebenen Wort über unser Herzensthema, den Metal, zu leben, ohne den Bands selbst das Geld aus der Tasche zu ziehen. Wir haben bei unserer Gründung 2010 beschlossen, dass wir der Szene etwas zurückgeben wollen und nicht umgekehrt. So bleibt das Magazin ein „Vollzeit-Hobby“. Der Vorteil ist, dass wir so unterschiedliche Menschen vereinen. Im Team haben wir Lehrer, Elektriker, Rentner, Betriebswirte, Pfleger und viele mehr. Eine solche Vielfalt wäre als kommerzielles Magazin sicher nicht so einfach – es gibt also auch immer eine positive Seite. Ich persönlich liebe den Austausch und die gemeinsamen Interessen, die uns – so unterschiedliche Menschen – zusammenbringen! Letztendlich sind wir doch alle Metalheads.

Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, dass ich im Jahr 2024 endlich vor Ort sein kann.

Crt / Tolminator Festival:

Vielen Dank auch für dein Interesse am Tolminator Festival! Ich hoffe sehr, dass wir uns auch persönlich treffen!