U.D.O.: präsentieren offizielles Musikvideo zu hymnischem »Touchdown«-Titeltrack

„Down, set, WATCH!“ Zwischen Sommerfestivalauftritten (auch als Dirkschneider; alle Termine findet ihr unten!) und dem ersten musikalischen Vorgeschmack namens Forever Free folgend, kehrt die deutsche Kult-Metal-Truppe U.D.O. – Sänger Udo Dirkschneider und sein Sohn Sven (Schlagzeug), die zwei Gitarristen Andrey Smirnov und Fabian Dee Dammers sowie Basser Peter Baltes – mit einem sportgeprägten Musikvideo zum Titeltrack ihres kommenden Albums Touchdown, das am 25. August 2023 via Atomic Fire Records veröffentlicht werden wird, zurück. Der Song beginnt rasant und mündet in einem hymnischen, gar stadion- und fanblocktauglichen Refrain. Ergänzt wird das Ganze von einem virtuosen Violinsolo Stefan Pintevs. Das erwähnte Musikvideo steht Touchdown in nichts nach und vereint die Welten des Heavy Metal und American Football auf brillante Art und Weise.

Sven blickt zurück: „Der Song- bzw. Albumtitel geht auf einen Tag zurück, an dem wir in in einer Sportbar in São Paulo [Brasilien] saßen, wo ein Footballspiel gezeigt wurde. Das vorrangig zu hörende Wort, das uns dementsprechend auch am besten in Erinnerung blieb, war schlicht ‚Touchdown‘, weshalb mein Vater [Udo] meinte, dass dies der Name unserer kommenden Platte werden sollte. Mit unseren neuen Songs ist uns tatsächlich ein musikalischer Touchdown gelungen, finde ich, wir sind wirklich superglücklich mit ihnen. Das nun vorliegende Titelstück handelt selbstredend von der Sportart American Football an sich, präsentiert uns als Band aber nicht weniger gut. Schließlich betreten auch wir Abend für Abend die Bühne, um das Publikum für uns zu gewinnen – hochmotiviert, in gewisser Weise auch aggressiv und kraftvoll. Attribute, die im American Football ebenfalls von enormer Wichtigkeit sind, was letztendlich eine Brücke zu unserer Musik schlägt und den Track zu einer runden Sache werden lässt.“

U.D.O. / Dirkschneider live:

29.07.2023 DE Rottenburg-Seebronn – Rock Of Ages*

12.08.2023 ES Villena – Leyendas del Rock*

16.08.2023 DE Dinkelsbühl – Summer Breeze Open Air

17.08.2023 CZ Moravský Krumlov – Rock Castle Open Air

20.08.2023 CH Vallamand (VD) – Rock The Lakes

25.08.2023 DE Haddeby – Baltic Open Air

16.09.2023 DE Tuttlingen – Beast of Rocks @ Stadthalle

07.10.2023 DE Würzburg – Keep It True Rising III @ Posthalle*

22.10.2023 AT Linz – Wildstyle & Tattoo @ Tabakfabrik

29.10.2023 AT Salzburg – Wildstyle & Tattoo @ Messezentrum

10./11.05.2024 DE Braunschweig – Rock in Rautheim*

03. – 06.07.2024 DE Ballenstedt – Rockharz Open Air*

*als Dirkschneider

Weitere Infos zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: