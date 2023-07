Endless Curse: präsentieren neue Single und Lyric-Video

Die Death Metal Truppe Endless Curse ist definitiv nicht auf Kuschelkurs. Mit dem Gespür für das richtige Riff zur richtigen Zeit und einer heftigen Portion Humor machen die Schwaben das, was sie immer schon getan haben. Mit der neuen Single Dionysos von der kommenden EP präsentieren die drei Musiker erneut eine explosive Mischung aus Hardcore, Thrash, Grindcore und eben Death Metal, der trotz seiner stilistischen Diversität herzlich wenig Kompromisse eingeht.

Bier, Death Metal und Hardcore geht immer. Wenn sich dann noch eine Portion dunkler schwäbischer Humor dazu gesellt, passt einfach zusammen, was zusammengehört. Endless Curse wissen genau, was sie wollen. Es sind eben drei Jungs aus der schwäbischen Provinz mit einer Vorliebe zur extremen Musik. Einst im Metalcore verwurzelt, hat die Band ihren Horizont erweitert und zelebriert einen grandiosen Mix aus Hardcore, Grind, Thrash und Old-School Death. Die Verschmelzung der verschiedenen Genres ergibt am Ende eine einzigartige explosive Substanz, die ohne Schnörkel nach vorn losgeht und bei der vor allem Freunde von Misery Index, Dying Fetus oder The Black Dahlia Murder auf ihre Kosten kommen. Angepisst und zugleich mit Galgenhumor gesegnet, wandeln Endless Curse auf der Klinge zwischen Sozialkritik und Ironie. Laut, schnell, ehrlich und voller Leidenschaft.

Die Message ist klar: Drink, smoke and don’t give a fuck!

Endless Curse Line-Up:

Alex – Drums

Willi – Guitar, Vocals

Erik – Bass, Vocals

