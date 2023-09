Endless Curse: präsentieren EP „Deceptive Realm“ mit neuem Video

Neues vom Power-Trio Endless Curse. Nachdem vor einigen Wochen bereits der Titel Dionysos auf die Menschheit losgelassen wurde, folgt nun die neue Veröffentlichung Deceptive Realm. Die EP wurde im Sick of Sound Studio produziert, gemixt und gemastert. Das geniale Artwork stammt einmal mehr von All4Band Design. Die Band beschreibt, worum es bei der EP geht: „Deceptive Realm – eine Illusion von Freiheit und dem scheinbaren eigenen Willen. Eine Welt, in der wir uns in dem Glauben wiegen, eigene Entscheidungen unabhängig treffen zu können. Doch unbemerkt werden wir von den Göttern beeinflusst wie Spielfiguren.“

Die Death Metal Truppe Endless Curse ist definitiv nicht auf Kuschelkurs.

Mit dem Gespür für das richtige Riff zur richtigen Zeit und einer heftigen Portion Humor machen die Schwaben das, was sie immer schon getan haben. Mit der aktuellen EP präsentieren die drei Musiker erneut eine explosive Mischung aus Hardcore, Thrash, Grindcore und eben Death Metal, der trotz seiner stilistischen Diversität herzlich wenig Kompromisse eingeht.

Die EP enthält drei Songs, die sich thematisch mit der griechischen Götterwelt befassen. Endless Curse kommentieren alle Songs wie folgt:

Dionysos: Dionysos, griechischer Gott des Weines, der Freude, der Trauben und Fruchtbarkeit aber auch des Wahnsinns und der Ekstase. Die Götterfigur als Verkörperung der schlechten Eigenschaften des Menschen, wie zum Beispiel die Sucht. Er macht die verlockenden Tonsünden schmackhaft. Unbewusst beeinflusst und manipuliert er uns, während wir uns in seiner Sphäre verlieren. Die Sucht, der vergorene Saft, kontrolliert dich. Die Absurdität, des Wissens über die Schädlichkeit der Sünde/Ekstase und des Verlangens nach der Sünde.

Earth Slaves: Earth Slaves enthüllt die finstere Herrschaft des Gottes Hades. Er manipuliert uns geschickt und verdeckt, um uns zur Sünde zu verführen. Sein Ziel ist es, die Welt in Chaos zu stürzen, indem er uns unsichtbar mit seinen Kontrollfäden lenkt. Im Gegensatz zur offensichtlichen Manipulation von Dionysos agiert Hades mit seiner Schattenmacht im Hintergrund.

Tormented: Tormented fängt den Menschen in der Welt zwischen den Göttern ein. Wir existieren auf ihrem Spielfeld, während wir uns fragen, was Gut und Böse bedeutet. Wer definiert diese moralischen Grenzen? Wir mögen unseren vermeintlichen freien Willen und Lebenspfad haben, doch im Verborgenen werden wir von den Göttern beeinflusst. Der Song fängt die quälenden Fragen ein, die uns in diesem Zwiespalt geplagt haben.