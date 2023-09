Weil im September noch die Ruhe vor dem Sturm im Weihnachtsgeschäft ist, kann ich noch einmal zurück in die Kiste der liegengebliebenen Alben. Bisweilen fische ich da sehr oft in den dunklen Ecken, da kann ich versprechen, dass da die nächste Zeit noch etwas kommen wird. Sind es ansonsten Black Metal Sachen, die ich dort finde, ist es nun mit Host und ihrem Album IX etwas aus dem Dark Wave, Gothic Bereich.

Hinter Host stecken zwei, den Metallern nicht unbekannte Musiker. Wer den Albumtitel des siebten Albums von 1999 der Gothic Doom Instanz Paradise Lost kennt, wird schon erahnen, wer dahintersteckt. Host ist das Projekt von Paradise Lost Gitarrist und Keyboarder Gregor Mackintosh, der hier den Sound erschafft. Hinzu kommt die Stimme seines Kollegen Nick Holmes. IX ist bereits am 24.02.2023 über Nuclear Blast Records erschienen.

Paradise Lost versuchten mit dem Album Host etwas außerhalb der üblichen Metal-Konventionen zu erschaffen, was bei den Fans doch zu einigem Unverständnis führte, wie der Nachfolger Believe In Nothing auch. Die Songs auf dem Album sind aus meiner Sicht allesamt starke Songs, die der Achtziger Gothic Rock / Dark Wave Szene eine starke Reminiszenz erweisen. Achtziger Keyboardsound bestimmt die Szenerie. Düstere, melancholische Melodien schweben dahin. Nick Holmes zeigt, dass er eine tolle Stimme hat und den Songs Ausdruck verleiht.

Für mich persönlich ein sehr hörenswertes Album, wobei ich allerdings auch Dark Wave Sound mag. Für den „reinen“ Metaller vielleicht dann doch etwas zu viel verlangt, wobei ich diesen nur anraten kann, auch einmal reinzuhören. Den Wavern wird es auf jeden Fall gefallen. Meine favorisierten Songs sind der Opener Wretched Soul, Years Of Instinct und Instinct. Neben den eigenen Kompositionen von Gregor Mackintosh befindet sich als letzter Track mit I Ran (So Far Away) noch ein A Flock Of Seagulls Cover auf IX. Eine tolle Coverversion, wie ich finde.

