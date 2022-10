Dimmu Borgir – Puritanical Euphoric Misanthropia (Re-Release)

1. Fear And Wonder (Remixed & remastered)

2. Blessings Upon The Throne Of Tyranny (Remixed & remastered)

3. Kings Of The Carnival Creation (Remixed & remastered)

4. Hybrid Stigmata – The Apostasy (Remixed & remastered)

5. Architecture Of A Genocidal Nature (Remixed & remastered)

6. Puritania (Remixed & remastered)

7. IndoctriNation (Remixed & Remastered)



1. The Maelstrom Mephisto (Remixed & Remastered)

2. Absolute Sole Right (Remixed & Remastered)

3. Sympozium (Remixed & remastered)

4. Perfection Or Vanity (Remixed &

5. Burn In Hell (Remixed & remastered)

6. Devil's Path (Remixed & remastered)



1. Hybrid Stigmata – The Apostasy

2. Blessings Upon The Throne Of Tyranny

3. IndoctriNation

4. Architecture Of A Genocidal Nature

5. Absolute Sole Right

6. Fear And Wonder

7. Blessings Upon The Throne Of Tyranny

8. Kings Of The Carnivel Creation

9. Puritania

10. The Maelstrom Mephisto

11 Sympozium