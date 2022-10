Walhalla – Festival Der Helden am 10.12.2022 in den Holstenhallen Neumünster (Vorbericht)

Event: Walhalla – Festival Der Helden

Bands: Blind Guardian, Fiddler’s Green, Vogelfrey, In Extremo, Corvus Corax, Rauhbein

Ort: Holstenhallen, Neumünster, Schleswig-Holstein

Datum: 10.12.2022

Kosten: Festival 76,80 €, Camping 17,50 €

Zuschauer: Gemäß gültiger Landesverordnung Schleswig-Holsteins

Genre: Rock, Hardrock, Folkrock, Mittelalterrock

Veranstalter: Kindergarten Live Agency

Link: http://www.walhalla-festival.de/

„Dieser Ruf geht raus an alle Heldinnen und Helden, die in den letzten Monaten und Jahren an der epischen Schlacht des Lebens teilgenommen haben und unter Entbehrungen ihren Weg trotzdem aufrecht beschritten haben auf dem Pfad zur Unsterblichkeit!

Die heiligen Hallen von Walhalla begrüßen uns alle, um für einen Tag / eine Nacht zusammen zu feiern, das Jahr gebührend ausklingen zu lassen und es final zu verabschieden.

Lange genug war ein tristes Dasein umgeben von einer gewissen Dunkelheit unser stetiger Begleiter, aber damit soll nun endlich Schluss sein und wir wollen alle zusammen mit Rücksicht, Toleranz und Entschlossenheit in die Zukunft blicken.

Dieses Gelage wird schlichtweg gewaltig und episch werden.

Lauter als jeder Hammerschlag von Thor, bestialischer als jeder Prankenhieb vom Fenriswolf und inniger als jede Umarmung der Midgardschlange.

Wir sind alle Helden und genau aus diesem Grund ziehen wir nach Walhalla, um bei Musik, Wein und Gesang den Zusammenhalt und den Respekt zu jedem Einzelnen zu würdigen.

Viele große Künstler aus verschiedenen Genres des Musikkosmos haben die Einladung bereits angenommen und freuen sich drauf, ihren Teil zum Gelingen dieses besonderen Events beizutragen.

Willkommen in Walhalla – Der Halle der Helden!“

So der offizielle Text auf der Homepage. Zum zweiten Mal ruft die Holstenhalle in Neumünster zusammen mit der Kindergarten Live Agency in der Mitte Schleswig-Holsteins zum winterlichen Tagesfestival. Camping ist mit Fahrzeugen möglich. Der Preis eines Campingtickets beträgt 17,50 Euro. Dieses Ticket zählt pro Wohnwagen- oder Anhänger-Gespann sowie pro Wohnmobil, denn ein Zelten ist auf dem extra abgesperrten Bereich nicht möglich. Das Campingticket ist unabhängig von den Insassen im Gegensatz zum eigentlichen Festivalticket.

Im Rahmenprogramm steht an der Halle ein großer Wikingermarkt mit Met, Wein, Weib und Gesang oder so ähnlich zur Verfügung.

Derzeit sind Blind Guardian, Fiddler’s Green, Vogelfrey, In Extremo, Corvus Corax sowie Rauhbein bestätigt. Die Auftrittsreihenfolge der Bands wird zeitnah veröffentlicht und steht noch nicht fest.

Antworten auf alle weitere Fragen könnt ihr dann unter http://www.walhalla-festival.de oder auf Facebook unter https://www.facebook.com/WalhallaFestivalDerHelden finden.