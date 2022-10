Cassius King: veröffentlichen „Abandon Paradise“ Video vom aktuellen Album

Seit Freitag, den 21.10.2022 steht mit Dread The Dawn das neue Album der Doom/Stoner von Cassius King in den Läden! Die Band, die mit Dan Lorenzo (ex-Hades, Non Fiction, Patriarchs In Black), Ausnahmesänger Jason McMaster (Watchtower, Dangerous Toys), welcher gerade Mark Tornillo auf einigen Dates der Accept US-Tour vertritt, Ron Lipnicki (ex-Overkill, Whiplash) und Jimmy Schulman (u.a. Vessel Of Light) hochkarätig besetzt ist, bietet auf den vorliegenden zehn Songs eine emotionale Achterbahnfahrt ergreifender, schleppender Melodien, umschlungen von den markanten Vocals von Jason McMaster, welche dem Gesamtsound eine authentische Tiefe verleihen. Mit Abandon Paradise gibt es nun zum Opener der Platte ein Video im MDD Youtube Kanal. Schaut vorbei und hört das Album bei einem Streaming Anbieter eurer Wahl. Das Album ist auf MDD Records (USA: Nomad Eel Records) erschienen und als CD im gut sortierten Handel erhältlich.