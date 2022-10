Bunsenburner: kündigen Debütalbum „Poise“ an

Die Stoner-Doom-Metal-Band Bunsenburner kündigt ihre erste LP Poise an, die am 9. Dezember über Bunsenburner Records erscheinen wird. Das Album ist das Ergebnis dreitägiger Aufnahmen in einer kompletten Bandbesetzung ohne vorherige Arrangements oder spätere Overdubs in den Huji Maja Studios in Freiburg. Auch als experimentelles Album gelingt es Poise, mit der Kombination aus Stoner Doom, Jazz und Ambient-Elementen zu überraschen. Die Ambient-Elemente von Poise versetzen den Zuhörer sehr schnell in einen tranceähnlichen Zustand.

Mit der ersten Single Lights Of Jupiter bekommen die Zuhörer einen ersten Vorgeschmack auf die lebendigen, kompromisslos üppigen und oft umwerfend überraschenden Klanglandschaften von Bunsenburner. Der Song hebt das traditionell wichtigste und einflussreichste Element im Metal hervor: das Riff.

Das schwere Riff trägt den ganzen Song, und ein weinendes Gitarrensolo und eine starke Gitarrenatmosphäre machen den Song extrem einprägsam.

Seht euch das einminütige Teaser-Video zu Lights Of Jupiter auf YouTube an:

Bunsenburner begann 2012 als Ein-Mann-Projekt des Bassisten und Produzenten Ben Krahl. Das Projekt entwickelte sich zu Bunsenburner, nachdem Ben Krahl andere gleichgesinnte Weltklasse-Musiker um sich versammelt hatte. Mit dem vollen Line-Up gelang es ihm, die tiefgründigste Quelle seiner Vision zu erschließen und die Essenz des Projekts in seiner großartigsten Natur vollständig zu erfassen und zu vermitteln.

Poise wurde von Ben Krahl in den Huji Maja Studios, Freiburg (Deutschland) aufgenommen. Gemischt von Ben Krahl, gemastert von Ben Krahl und Konrad Dycke. Das Artwork wurde von Circlecirclemath (Josh Herrington) gemacht.

Line-Up:

Martin Fischer – Gitarre

Flo Möbes – Gitarre

Ben Krahl – Bass, 6-saitiger Bass, Synths

Philipp Schlotter – Gitarre, Synths

Bene Abert – Gitarre, Live-Sampling, Spezialeffekte

Norman Lonhard – Schlagzeug

Bunsenburner online:

Website

Facebook